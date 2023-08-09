https://ria.ru/20230809/niger-1889132499.html

В Нигере создаются отряды для помощи армии на случай вторжения стран ЭКОВАС

В Нигере создаются отряды для помощи армии на случай вторжения стран ЭКОВАС - РИА Новости, 09.08.2023

В Нигере создаются отряды для помощи армии на случай вторжения стран ЭКОВАС

Молодые люди в столице Нигера Ниамей создают добровольческие дружинные отряды для содействия вооруженным силам страны на случай вторжения группировки стран... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:38

2023-08-09T17:38

2023-08-09T17:38

нигер

ниамей

франция

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_379:210:2908:1633_1920x0_80_0_0_c87f5b3abd32b9e5704a552b8e126d9c.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Молодые люди в столице Нигера Ниамей создают добровольческие дружинные отряды для содействия вооруженным силам страны на случай вторжения группировки стран ЭКОВАС, заявил РИА Новости вице-президент Объединения за возрождение и реформу (RER Sabon-Tashi) Умару Сиссе Булькассум. Во вторник телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепление в столицу страны город Ниамей в рамках подготовки в возможной военной интервенции. "Иностранных войск на улицах нет. Молодые люди создают добровольческие дружины, которые патрулируют город по ночам, и сразу связываются с армией в случае возникновения каких-либо проблем. Они дежурят целыми ночами на случай вторжения иностранных армий на территорию Нигера… Армия патрулирует город, и назначила "губернаторов" во всех регионах, которые будут готовы в случае нападения", - сказал Булькассум. Собеседник агентства отметил, что подавляющее большинство населения страны выразило свою поддержку мятежникам, опасаясь повторения сьерра-леонского сценария, когда в 1998 году коалиция стран ЭКОВАС вторглась на территорию страны для подавления восстания Объединённого революционного фронта. "…Мы видели, что ЭКОВАС устроили в Сьерра Леоне и в других странах. Чтобы у нас такого не было, люди поддерживают армию. Даже в рядах бывшей правящей партии "Партия за демократию и социализм Нигера" есть люди, которые поддерживают армию", - подчеркнул Булькассум. Активист так же отметил, что причина появления российских флагов и пророссийских лозунгов на манифестациях в поддержку мятежников кроется скорее в неудовольствии населения про-Французским политическим курсом страны, отметив, что Нигерцы стремятся диверсифицировать своих иностранных партнёров в собственных национальных интересах. "Есть те, что ходят с российским флагом- они это делают, чтобы продемонстрировать своё нежелание продолжать сотрудничество с Францией… Они против монополии. Они хотят, чтобы наша страна могла сотрудничать со всеми, по тому что сейчас у нас только один партнёр, с которым у нас не очень выгодные для нашей страны отношения. Из-за этого они сейчас хотят продемонстрировать властям и всему миру, что страна должна быть открыта для всех, и не только для одного партнёра, с которым наша страна вынуждена подписывать невыгодные контракты", - добавил Булькассум. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://radiosputnik.ria.ru/20230809/niger-1889127945.html

https://ria.ru/20230809/niger-1889020686.html

нигер

ниамей

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нигер, ниамей, франция, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023