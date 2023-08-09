Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали Нацгвардию

В конце июля служащие президентской гвардии объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее.

Ответственность за переворот взял на себя Национальный совет по защите отечества, во главе которого встал командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани.