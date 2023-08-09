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Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали Нацгвардию - РИА Новости, 09.08.2023
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17:16 09.08.2023 (обновлено: 20:14 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/niger-1889126302.html
Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали Нацгвардию
Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали Нацгвардию - РИА Новости, 09.08.2023
Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали Нацгвардию
Французские военные атаковали бойцов президентской гвардии и нарушили воздушное пространство Нигера, заявил представитель сформированного после переворота... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:16
2023-08-09T20:14
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
ниамей
нджамена
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Французские военные атаковали бойцов президентской гвардии и нарушили воздушное пространство Нигера, заявил представитель сформированного после переворота Национального совета по защите отечества Амаду Абдраман в эфире местного телеканала.&quot;Национальный совет по защите отечества информирует местную и международную общественность о событиях крайней серьезности, которые происходят в Нигере, о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 6:30 позиции Нацгвардии Нигера &lt;...&gt; стали объектом атаки&quot;, — сообщил военный.По его словам, французские силы "в одностороннем порядке освободили задержанных террористов" и подняли в воздух военный самолет из Нджамены, который "намеренно прекратил все контакты с управлением воздушным движением после вхождения в наше воздушное пространство". Данные о пострадавших и погибших уточняются.Руководство мятежников распорядилось повысить уровень тревоги на всей территории страны. Как заявил РИА Новости вице-президент "Объединения за возрождение и реформу" (RER Sabon-Tashi) Умар Сиссе Булькассум, добровольцы в Ниамее создают дружины для патрулирования улиц и сообщают о своих подозрениях военным.Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило применить силу, если Базума в течение недели не восстановят в должности. Срок ультиматума истек в воскресенье. Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что ЕС "поддержит любые усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации". В то же время в Брюсселе рассчитывают на переговоры, однако мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС.Накануне телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Нигера перебросили подкрепление в столицу Ниамей для подготовки возможной военной интервенции. По данным радиостанции RFI, в интервенции могут быть задействованы военные из Нигерии, Сенегала, Бенина и Кот д'Ивуара.
https://ria.ru/20230808/niger-1888939256.html
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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, ниамей, нджамена, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Ниамей, Нджамена, Еврокомиссия, Евросоюз
Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали Нацгвардию

Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на Нацгвардию

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Французские военные атаковали бойцов президентской гвардии и нарушили воздушное пространство Нигера, заявил представитель сформированного после переворота Национального совета по защите отечества Амаду Абдраман в эфире местного телеканала.
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"Национальный совет по защите отечества информирует местную и международную общественность о событиях крайней серьезности, которые происходят в Нигере, о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 6:30 позиции Нацгвардии Нигера <...> стали объектом атаки", — сообщил военный.

По его словам, французские силы "в одностороннем порядке освободили задержанных террористов" и подняли в воздух военный самолет из Нджамены, который "намеренно прекратил все контакты с управлением воздушным движением после вхождения в наше воздушное пространство". Данные о пострадавших и погибших уточняются.
Руководство мятежников распорядилось повысить уровень тревоги на всей территории страны. Как заявил РИА Новости вице-президент "Объединения за возрождение и реформу" (RER Sabon-Tashi) Умар Сиссе Булькассум, добровольцы в Ниамее создают дружины для патрулирования улиц и сообщают о своих подозрениях военным.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В конце июля служащие президентской гвардии объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее.

Ответственность за переворот взял на себя Национальный совет по защите отечества, во главе которого встал командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило применить силу, если Базума в течение недели не восстановят в должности. Срок ультиматума истек в воскресенье.
Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что ЕС "поддержит любые усилия ЭКОВАС по урегулированию ситуации". В то же время в Брюсселе рассчитывают на переговоры, однако мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС.
Накануне телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Нигера перебросили подкрепление в столицу Ниамей для подготовки возможной военной интервенции. По данным радиостанции RFI, в интервенции могут быть задействованы военные из Нигерии, Сенегала, Бенина и Кот д'Ивуара.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Страны Африки планируют отправить в Нигер 25 тысяч военных, сообщают СМИ
8 августа, 11:24
 
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