https://ria.ru/20230809/niger-1889081547.html

В нигерской НКО заявили, что страна будет отстаивать суверенитет

В нигерской НКО заявили, что страна будет отстаивать суверенитет - РИА Новости, 09.08.2023

В нигерской НКО заявили, что страна будет отстаивать суверенитет

Вице-президент нигерской НКО "Альянс за мир и безопасность - Нигер" (APAISE-Niger) Элх Иди Абду в интервью РИА Новости заявил, что население Нигера будет... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:44

2023-08-09T14:44

2023-08-09T14:44

в мире

нигер

франция

мали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg

НИАМЕЙ, 9 авг - РИА Новости. Вице-президент нигерской НКО "Альянс за мир и безопасность - Нигер" (APAISE-Niger) Элх Иди Абду в интервью РИА Новости заявил, что население Нигера будет отстаивать свой суверенитет перед лицом возможной иностранной интервенции. "Люди решительны, жители Нигера решительно настроены выйти из-под кураторства, которое объединяет нас с Францией, поскольку в реальности никогда не было никакого партнерства между Францией и Нигером. Для нас это кураторство, потому что они диктуют, что для нас хорошо, что нам нужно делать... Независимость бесценна, суверенитет бесценен, народ и армия Нигера готовы принять цену, необходимую для восстановления суверенитета, чтобы вернуть свою настоящую независимость", - заявил вице-президент НКО. По его словам, с каждым днем поддержка в адрес народа Нигера растет, и "освобожденные" народы Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи, Мавритании, Алжира поддерживают Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230809/niger-1889020686.html

нигер

франция

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, франция, мали