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В нигерской НКО заявили, что страна будет отстаивать суверенитет - РИА Новости, 09.08.2023
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14:44 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/niger-1889081547.html
В нигерской НКО заявили, что страна будет отстаивать суверенитет
В нигерской НКО заявили, что страна будет отстаивать суверенитет - РИА Новости, 09.08.2023
В нигерской НКО заявили, что страна будет отстаивать суверенитет
Вице-президент нигерской НКО "Альянс за мир и безопасность - Нигер" (APAISE-Niger) Элх Иди Абду в интервью РИА Новости заявил, что население Нигера будет... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:44
2023-08-09T14:44
в мире
нигер
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НИАМЕЙ, 9 авг - РИА Новости. Вице-президент нигерской НКО "Альянс за мир и безопасность - Нигер" (APAISE-Niger) Элх Иди Абду в интервью РИА Новости заявил, что население Нигера будет отстаивать свой суверенитет перед лицом возможной иностранной интервенции. "Люди решительны, жители Нигера решительно настроены выйти из-под кураторства, которое объединяет нас с Францией, поскольку в реальности никогда не было никакого партнерства между Францией и Нигером. Для нас это кураторство, потому что они диктуют, что для нас хорошо, что нам нужно делать... Независимость бесценна, суверенитет бесценен, народ и армия Нигера готовы принять цену, необходимую для восстановления суверенитета, чтобы вернуть свою настоящую независимость", - заявил вице-президент НКО. По его словам, с каждым днем поддержка в адрес народа Нигера растет, и "освобожденные" народы Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи, Мавритании, Алжира поддерживают Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230809/niger-1889020686.html
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в мире, нигер, франция, мали
В мире, Нигер, Франция, Мали
В нигерской НКО заявили, что страна будет отстаивать суверенитет

Замглавы НКО: Нигер будет отстаивать свой суверенитет перед лицом иностранной интервенции

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 9 авг - РИА Новости. Вице-президент нигерской НКО "Альянс за мир и безопасность - Нигер" (APAISE-Niger) Элх Иди Абду в интервью РИА Новости заявил, что население Нигера будет отстаивать свой суверенитет перед лицом возможной иностранной интервенции.
"Люди решительны, жители Нигера решительно настроены выйти из-под кураторства, которое объединяет нас с Францией, поскольку в реальности никогда не было никакого партнерства между Францией и Нигером. Для нас это кураторство, потому что они диктуют, что для нас хорошо, что нам нужно делать... Независимость бесценна, суверенитет бесценен, народ и армия Нигера готовы принять цену, необходимую для восстановления суверенитета, чтобы вернуть свою настоящую независимость", - заявил вице-президент НКО.
По его словам, с каждым днем поддержка в адрес народа Нигера растет, и "освобожденные" народы Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи, Мавритании, Алжира поддерживают Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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