МИД сообщил об отсутствии инцидентов с участием россиян в Нигере
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Нигер до стабилизации обстановки
© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Нигере проживает небольшое число россиян, никаких инцидентов с их участием в стране, где власть захватили мятежники, не было, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"По сведениям российского посольства в Мали, которое курирует Нигер по совместительству, каких-либо инцидентов с участием российских граждан не отмечено. С немногочисленными соотечественниками, проживающими в этой стране, поддерживается постоянная связь. Прорабатываются необходимые меры по обеспечению их безопасности. По-прежнему рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Республику Нигер вплоть до полной нормализации обстановки", - сказал Зайцев на брифинге.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.