https://ria.ru/20230809/niger-1889011211.html

МИД сообщил об отсутствии инцидентов с участием россиян в Нигере

МИД сообщил об отсутствии инцидентов с участием россиян в Нигере - РИА Новости, 09.08.2023

МИД сообщил об отсутствии инцидентов с участием россиян в Нигере

В Нигере проживает небольшое число россиян, никаких инцидентов с их участием в стране, где власть захватили мятежники, не было, заявил заместитель директора... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:20

2023-08-09T11:20

2023-08-09T11:39

в мире

россия

нигер

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Нигере проживает небольшое число россиян, никаких инцидентов с их участием в стране, где власть захватили мятежники, не было, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."По сведениям российского посольства в Мали, которое курирует Нигер по совместительству, каких-либо инцидентов с участием российских граждан не отмечено. С немногочисленными соотечественниками, проживающими в этой стране, поддерживается постоянная связь. Прорабатываются необходимые меры по обеспечению их безопасности. По-прежнему рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Республику Нигер вплоть до полной нормализации обстановки", - сказал Зайцев на брифинге.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нигер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переворот в нигере — 2023