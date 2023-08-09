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МИД сообщил об отсутствии инцидентов с участием россиян в Нигере - РИА Новости, 09.08.2023
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11:20 09.08.2023 (обновлено: 11:39 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/niger-1889011211.html
МИД сообщил об отсутствии инцидентов с участием россиян в Нигере
МИД сообщил об отсутствии инцидентов с участием россиян в Нигере - РИА Новости, 09.08.2023
МИД сообщил об отсутствии инцидентов с участием россиян в Нигере
В Нигере проживает небольшое число россиян, никаких инцидентов с их участием в стране, где власть захватили мятежники, не было, заявил заместитель директора... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:20
2023-08-09T11:39
в мире
россия
нигер
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Нигере проживает небольшое число россиян, никаких инцидентов с их участием в стране, где власть захватили мятежники, не было, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."По сведениям российского посольства в Мали, которое курирует Нигер по совместительству, каких-либо инцидентов с участием российских граждан не отмечено. С немногочисленными соотечественниками, проживающими в этой стране, поддерживается постоянная связь. Прорабатываются необходимые меры по обеспечению их безопасности. По-прежнему рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Республику Нигер вплоть до полной нормализации обстановки", - сказал Зайцев на брифинге.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, россия, нигер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переворот в нигере — 2023
В мире, Россия, Нигер, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Переворот в Нигере — 2023
МИД сообщил об отсутствии инцидентов с участием россиян в Нигере

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Нигер до стабилизации обстановки

© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Нигере проживает небольшое число россиян, никаких инцидентов с их участием в стране, где власть захватили мятежники, не было, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"По сведениям российского посольства в Мали, которое курирует Нигер по совместительству, каких-либо инцидентов с участием российских граждан не отмечено. С немногочисленными соотечественниками, проживающими в этой стране, поддерживается постоянная связь. Прорабатываются необходимые меры по обеспечению их безопасности. По-прежнему рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Республику Нигер вплоть до полной нормализации обстановки", - сказал Зайцев на брифинге.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники лидера переворота — генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Интервенции не будет: Россия помогла Нигеру
2 августа, 08:00
 
В миреРоссияНигерМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Переворот в Нигере — 2023
 
 
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