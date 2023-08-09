https://ria.ru/20230809/nato-1888992158.html
Кандидат в сенат США назвала НАТО мертвой и бессмысленной организацией
Кандидат в сенат США назвала НАТО мертвой и бессмысленной организацией - РИА Новости, 09.08.2023
Кандидат в сенат США назвала НАТО мертвой и бессмысленной организацией
НАТО - организация-пережиток, которая должна была прекратить свое существование после объединения ГДР и ФРГ, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенат... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:55
2023-08-09T09:55
2023-08-09T10:10
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. НАТО - организация-пережиток, которая должна была прекратить свое существование после объединения ГДР и ФРГ, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. "Я думаю, НАТО должна быть распущена. Я считаю, ее следовало распустить, когда Германия воссоединилась (произошло объединение ГДР и ФРГ в 1990 году - ред.)", - сказала она. По словам Сэйр, организация "уже мертва". "Знаете, внутри НАТО и так уже много несогласных (с политикой организации - ред.). Это организация-ископаемое. Так что я не думаю, что это действительно продлится так долго", - добавила она. Политик отметила, что будущее альянса зависит от того, как долго некоторые из его членов в Европе, "которые несут на себе основную тяжесть безумия нынешнего американского и британского руководства, захотят оставаться здесь и играть в эту игру, разрушающую их экономики". При этом Сэйр не стала описывать сценарии возможного краха организации.
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в мире, сша, нато, германия
В мире, США, НАТО, Германия
Кандидат в сенат США назвала НАТО мертвой и бессмысленной организацией
Кандидат в сенат США Дайан Сэйр назвала НАТО мертвой организацией и призвала ее распустить