https://ria.ru/20230809/nalichnye-1888968800.html

Объем наличных рублей у россиян впервые превысил 16 триллионов

Объем наличных рублей у россиян впервые превысил 16 триллионов - РИА Новости, 09.08.2023

Объем наличных рублей у россиян впервые превысил 16 триллионов

Объем наличных рублей на руках россиян на конец первого полугодия впервые превысил 16 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые изучило РИА... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T03:33

2023-08-09T03:33

2023-08-09T05:31

экономика

россия

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Объем наличных рублей на руках россиян на конец первого полугодия впервые превысил 16 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, годовой темп роста запаса наличных у населения стал самым высоким с апреля 2021 года."На конец первого полугодия — на 1 июля — запас наличных рублей у россиян вырос за год на 26,3%, до 16 триллионов рублей. Это самый высокий темп роста после 1 апреля 2021 года", - сообщил Осадчий.В качестве основных причин ускорения роста запаса наличных рублей он указал рост расходов федерального бюджета и финансирование дефицита бюджета за счет "печатного станка".По словам Осадчего, рост объема наличных рублей у населения усиливает инфляционные риски. При этом повышение ключевой ставки ведет к росту процентных ставок по вкладам в рублях и снижает темп роста запаса наличных рублей, добавил он. Банк России в конце июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.

https://ria.ru/20230731/inflyatsiya-1887467686.html

https://ria.ru/20230808/nalogi-1888879088.html

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экономика, россия