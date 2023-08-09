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Путин наградил сотрудников аппарата Совфеда за безупречную госслужбу
Путин наградил сотрудников аппарата Совфеда за безупречную госслужбу - РИА Новости, 09.08.2023
Путин наградил сотрудников аппарата Совфеда за безупречную госслужбу
Президент России Владимир Путин наградил несколько сотрудников аппарата Совета Федерации за заслуги в обеспечении деятельности палаты и безупречную... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:53
2023-08-09T16:53
2023-08-09T16:53
владимир путин
совет федерации рф
политика
галина карелова
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил несколько сотрудников аппарата Совета Федерации за заслуги в обеспечении деятельности палаты и безупречную государственную службу, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Руководитель аппарата комитета Совфеда по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Тарасова была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены: начальник пресс-службы Совета Федерации Владислав Пономаренко, руководитель секретариата руководителя аппарата Совфеда Анна Калмыкова. Знаком отличия "За безупречную службу" XXV лет была награждена начальник отдела управления организационного обеспечения аппарата Совета Федерации Татьяна Яровец. Путин также объявил благодарность другим сотрудникам аппарата Совета Федерации за заслуги в обеспечении деятельности верхней палаты российского парламента и безупречную государственную службу. Так, благодарность объявляется Марии Щербаткиной – руководителю секретариата вице-спикера палаты Галины Кареловой. Кроме того, получили благодарность: руководитель аппарата комитета Совфеда по аграрной политике Михаил Орлов, заместитель руководителя аппарата комитета Совфеда по соцполитике Ирина Суркова, начальник финансового управления аппарата Совфеда Ксения Хапалова.
https://ria.ru/20230801/sovfed-1887610371.html
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владимир путин, совет федерации рф, политика, галина карелова
Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Политика, Галина Карелова
Путин наградил сотрудников аппарата Совфеда за безупречную госслужбу
Путин наградил сотрудников аппарата Совфеда за безупречную государственную службу
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин наградил несколько сотрудников аппарата Совета Федерации за заслуги в обеспечении деятельности палаты и безупречную государственную службу, соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Руководитель аппарата комитета Совфеда по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Тарасова была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
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Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены: начальник пресс-службы Совета Федерации Владислав Пономаренко, руководитель секретариата руководителя аппарата Совфеда Анна Калмыкова.
Знаком отличия "За безупречную службу" XXV лет была награждена начальник отдела управления организационного обеспечения аппарата Совета Федерации Татьяна Яровец.
Путин также объявил благодарность другим сотрудникам аппарата Совета Федерации за заслуги в обеспечении деятельности верхней палаты российского парламента и безупречную государственную службу.
Так, благодарность объявляется Марии Щербаткиной – руководителю секретариата вице-спикера палаты Галины Кареловой
. Кроме того, получили благодарность: руководитель аппарата комитета Совфеда по аграрной политике Михаил Орлов, заместитель руководителя аппарата комитета Совфеда по соцполитике Ирина Суркова, начальник финансового управления аппарата Совфеда Ксения Хапалова.
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