https://ria.ru/20230809/nagasaki-1888973074.html

Генсек ООН вновь не назвал страну, сбросившую ядерные бомбы на Японию

Генсек ООН вновь не назвал страну, сбросившую ядерные бомбы на Японию - РИА Новости, 09.08.2023

Генсек ООН вновь не назвал страну, сбросившую ядерные бомбы на Японию

Генсек ООН Антониу Гутерреш почтил память погибших при атаке Нагасаки в 1945 году, однако вновь не назвал страну, которая сбросила атомные бомбы на японские... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T05:42

2023-08-09T05:42

2023-08-09T07:40

в мире

нагасаки (город)

сша

оон

антониу гутерреш

идзуми накамицу

хиросима (префектура)

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ООН, 9 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш почтил память погибших при атаке Нагасаки в 1945 году, однако вновь не назвал страну, которая сбросила атомные бомбы на японские города.Послание Гутерреша на церемонии в Нагасаки зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу."Эта церемония является возможностью вспомнить момент беспрецедентного ужаса для человечества — применения атомного оружия в Нагасаки 78 лет назад. Мы скорбим о погибших, память о которых никогда не померкнет. Мы помним ужасные разрушения, нанесенные этому городу, а также Хиросиме", – привела она слова генсека.При этом в речи Гутерреша не содержалось ни единого упоминания США как страны, осуществившей ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.Генсек ООН призвал никогда больше не допускать таких разрушений. Он также заявил, что риск ядерной войны "сейчас находится на самом высоком уровне со времен холодной войны".Гутерреш назвал применение атомного оружия неприемлемым и призвал ядерные державы обязаться отказаться от его использования до полной ликвидации такого оружия."Единственный способ устранить ядерный риск — это ликвидировать ядерное оружие. Мы не можем забыть, что здесь произошло. Мы должны рассеять тень ядерного уничтожения раз и навсегда. Довольно Нагасаки. Довольно Хиросимы", – говорится в обращении.Ранее Гутерреш не упомянул о США как о виновнике гибели жителей Хиросимы в обращении, посвященном бомбардировке этого города. Аналогичным образом поступили японские политики, включая премьер-министра Фумио Кисиду, которые участвовали в памятных мероприятиях в Хиросиме.В августе 1945 года американские пилоты сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки — мирные жители. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "церемонии мира".По мнению ряда экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были объяснимы, так как победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом советскими войсками миллионной Квантунской армии.Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали, прежде всего, политические цели – продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

https://ria.ru/20230616/ukraina-1878689697.html

https://ria.ru/20230418/yaponiya-1865988091.html

https://ria.ru/20230809/bombardirovki-1888968190.html

нагасаки (город)

сша

хиросима (префектура)

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в мире, нагасаки (город), сша, оон, антониу гутерреш, идзуми накамицу, хиросима (префектура)