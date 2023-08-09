https://ria.ru/20230809/most-1888998100.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 09.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через час после временного перекрытия, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:38
2023-08-09T10:38
2023-08-09T10:38
россия
крымский мост
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через час после временного перекрытия, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено в 9.26 мск в среду. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230717/most-1884739100.html
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россия, крымский мост, республика крым, происшествия
Россия, Крымский мост, Республика Крым, Происшествия
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение машин на Крымском мосту восстановили через час после временного закрытия