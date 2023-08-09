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На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт
На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт - РИА Новости, 09.08.2023
На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной на западе... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:15
2023-08-09T11:15
2023-08-09T11:15
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной на западе Москвы, сообщил в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности планируется обновить более 64 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонт необходим из-за износа верхнего слоя дорожного покрытия и образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", – заявил Бирюков. Отмечается, что после окончания работ будет нанесена дорожная разметка: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. Как добавили в материале, всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используются собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике.
2023-08-09T11:15
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PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт
Заммэра Бирюков: специалисты заменят асфальт на Бережковской набережной на западе Москвы