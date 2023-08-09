https://ria.ru/20230809/moskva-1889005724.html

На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт

На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт - РИА Новости, 09.08.2023

На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной на западе... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:15

2023-08-09T11:15

2023-08-09T11:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной на западе Москвы, сообщил в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности планируется обновить более 64 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонт необходим из-за износа верхнего слоя дорожного покрытия и образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", – заявил Бирюков. Отмечается, что после окончания работ будет нанесена дорожная разметка: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. Как добавили в материале, всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используются собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как производят асфальт в Москве В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике. 2023-08-09T11:15 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков