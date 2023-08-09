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На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт - РИА Новости, 09.08.2023
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11:15 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/moskva-1889005724.html
На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт
На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт - РИА Новости, 09.08.2023
На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной на западе... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:15
2023-08-09T11:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной на западе Москвы, сообщил в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности планируется обновить более 64 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонт необходим из-за износа верхнего слоя дорожного покрытия и образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", – заявил Бирюков. Отмечается, что после окончания работ будет нанесена дорожная разметка: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. Как добавили в материале, всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используются собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На Бережковской набережной в Москве обновляют асфальт

Заммэра Бирюков: специалисты заменят асфальт на Бережковской набережной на западе Москвы

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРаботы по ремонту дорожного покрытия в Москве
Работы по ремонту дорожного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Работы по ремонту дорожного покрытия в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Бережковской набережной на западе Москвы, сообщил в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В общей сложности планируется обновить более 64 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонт необходим из-за износа верхнего слоя дорожного покрытия и образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", – заявил Бирюков.
Отмечается, что после окончания работ будет нанесена дорожная разметка: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.
Как добавили в материале, всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используются собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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