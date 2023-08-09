https://ria.ru/20230809/moskva-1888671401.html

На зеленой стороне: что нужно знать о растениях в Москве

На зеленой стороне: что нужно знать о растениях в Москве - РИА Новости, 09.08.2023

На зеленой стороне: что нужно знать о растениях в Москве

Статус одного из самых озелененных мегаполисов мира Москва носит не случайно – ежегодно в столице высаживают тысячи новых деревьев, сотни тысяч кустарников, а... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:00

2023-08-09T09:00

2023-08-09T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосприрода

озеленение

растения

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Статус одного из самых озелененных мегаполисов мира Москва носит не случайно – ежегодно в столице высаживают тысячи новых деревьев, сотни тысяч кустарников, а счет цветам идет на миллионы. В границах города находится более 140 особо охраняемых природных территорий, на которых растут редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Москвы. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы рассказали РИА Новости, как и какие службы ухаживают за зелеными насаждениями мегаполиса и почему плоды и ягоды, растущие на природе, лучше оставлять нетронутыми.Флора под охранойПриродно-исторические парки, природные и ландшафтные заказники и памятники природы в границах Москвы – настоящее зеленое достояние столицы, обладающее статусом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В этих зеленых зонах можно увидеть более 2 тысяч видов разнообразных растений, многие из которых внесены в Красную книгу столицы и находятся под тщательным наблюдением ответственных городских ведомств – департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГПБУ "Мосприрода".Московские ООПТ открыты для посещения горожанами в любой сезон, однако во время прогулок следует помнить, что охраняемая зеленая зона – это не привычный большинству сквер на районе. В заповедных зонах не рекомендуется сходить с маршрутов, чтобы не повредить исчезающие и редкие растения, запрещено рвать цветы, ломать ветки деревьев и кустарников. Лучший формат досуга на ООПТ – неспешный променад и наблюдение за живой природой, которая наверняка порадует видом необычных и ярких представителей флоры.Так, отмечают в КГХ, в охраняемых зеленых зонах москвичи могут встретить веронику широколистную – лекарственное растение, которое особо ценят пасечники за обилие нектара и пыльцы для пчел. В сезон цветения в траве можно заметить клевер – растение-медонос и фольклорный символ удачи, запоминающийся ярко-лиловыми соцветиями.В заказниках водится лекарственный золотарник и его "собрат" по цветовой гамме – зверобой, чье название, кстати, можно трактовать как "целитель ран". Более привычные жителю мегаполиса василек и тысячелистник тоже находятся под охраной города. В столичных лесах можно встретить иван-чай, но для непосредственного приготовления напитка его лучше не рвать – проще купить в специализированном магазине.На московских ООПТ охраняют не только цветы и кустарники, но и крупномерные деревья вне зависимости от их уникальности. В частности, зимой, рассказывают в КГХ, в городских ельниках и борах ежедневно дежурят инспекторы природного надзора, которые пресекают случаи незаконной вырубки хвойных деревьев и следят за состоянием молодых саженцев.Нормативное озеленениеСохранение существующих природных территорий не отменяет ежегодной реализации программ по озеленению Москвы. Во-первых, город постоянно растет, а значит – должно увеличиваться и количество зеленых зон, чтобы поддерживать грамотный баланс природы и урбанизированной среды. Во-вторых, степень "зелености" столицы – не случайная цифра, а фактически законодательная норма.Породы растений для озеленения Москвы тоже выбирают не просто так: при отборе учитываются особенности конкретной территории под высадку (размеры, целевое назначение, перепады ландшафта) и ключевые характеристики самого саженца – в частности, степень устойчивости к городским условиям, светолюбивость, требовательность к составу почв, потребность во влаге, теневыносливость и морозостойкость.Первые строчки "озеленительного рейтинга" Москвы последние несколько лет плотно занимают клен, липа, дуб, конский каштан и береза, среди кустарников – кизильник, чубушник, спирея и сирень. Их высаживают в парках, жилых дворах и вдоль улиц, на территориях объектов социального значения: школ, больниц, детских садов.Новые саженцы крупномерных деревьев и кустарников закупают в специализированных питомниках Московской, Нижегородской и других областей. Они появляются в городе, как правило, осенью – это наиболее благоприятное время для адаптации растения в среде мегаполиса, отмечают в КГХ.В течение всей жизни специалисты коммунальных служб обеспечивают деревьям и кустарникам должный уход: зимой – укрывают стволы бамбуковой оплеткой, а корневую систему – древесной щепой, уберегая от мороза, в теплые сезоны – поливают и при необходимости проводят санитарную, омолаживающую и формовочную обрезку.Деревья и кустарники, утраченные или поврежденные из-за погодных аномалий, заменяют новыми в рамках программы "Лунка в лунку", чтобы поддерживать зеленый облик города и экологию на достойном уровне.Состояние насаждений отслеживают дендрологи Мосприроды в рамках ежегодного мониторинга. Они исследуют каждое дерево и кустарник более чем на 100 участках наблюдения в городе по основным характеристикам (рост, состояние коры, наличие аварийных и сухих ветвей, имеющиеся заболевания) и по результатам проверки составляют отчет, на основании которого власти принимают решение о необходимых мероприятиях в зеленом секторе мегаполиса.Цветут цветыС майских праздников и до поздней осени Москву ежегодно украшают цветы, специально подобранные для столицы с учетом погодных особенностей. Однолетние и многолетние растения появляются в парках и скверах, общественных пространствах и пешеходных зонах, на вылетных магистралях и въездах в город. Самые масштабные и красивые клумбы традиционно оформляют на Манежной площади, Кутузовском проспекте, в сквере у Большого театра, на Поклонной горе и на улице Новый Арбат."Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 35 миллионов однолетников на столичные клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего более 100 различных сортов, в том числе петуния, бегония, колеус, тагетес, цинерария. В ближайшие недели приступим к оформлению клумб многолетниками. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москву будет украшать в общей сложности более 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров".Цветочным лидером Москвы по праву считается петуния – в 2023 году в Москве высадили свыше 25 сортов этого растения. За ней следует бегония двух видов: клубневая и изящная.У каждого столичного цветника есть свой паспорт – в нем прописан ассортимент высаживаемых растений, цветовая гамма, площадь и высаживаемый узор.В течение теплого сезона специалисты коммунальных служб Москвы ухаживают за цветами: поливают, заменяют погибшие растения на новые, вносят в почву удобрения и следят за целостностью высаженного рисунка. Благодаря поэтапной высадке и "садовому контролю" яркие цветники радуют москвичей до самых холодов.

https://realty.ria.ru/20220520/progulki-1786752302.html

https://realty.ria.ru/20220331/derevo-1780864301.html

https://realty.ria.ru/20210413/ozelenenie-1728026869.html

https://realty.ria.ru/20230605/moskva-1875742231.html

https://realty.ria.ru/20230522/tsvety-1873407013.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, озеленение, растения