https://ria.ru/20230809/moshenniki-1888993946.html

Россиянам дали совет, что делать, если позвонили мошенники

Россиянам дали совет, что делать, если позвонили мошенники - РИА Новости, 09.08.2023

Россиянам дали совет, что делать, если позвонили мошенники

Главный признак телефонного мошенничества - это когда у вас просят продиктовать коды из смс от банков или CVC (CVV) код, в таких случаях нужно немедленно... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:10

2023-08-09T10:10

2023-08-09T11:33

технологии

милош вагнер

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Главный признак телефонного мошенничества - это когда у вас просят продиктовать коды из смс от банков или CVC (CVV) код, в таких случаях нужно немедленно прекратить разговор и связаться с организацией, сотрудником которой представился звонящий, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. "Но есть случаи, когда действительно в ваших силах предотвратить доступ - те самые звонки мошенников, из "службы безопасности" или от "следователей", или еще от кого-то, которые выглядят как настоящие. Поэтому, кто бы ни звонил, если от вас просят какие-то коды из смс от банков, код карты с обратной стороны - это признаки того, что в отношении вас совершается что-то нехорошее", - заявил Вагнер. Роскомнадзор в этом случае советует класть трубку. "Прекратите разговор и самостоятельно через официальные источники свяжитесь с банком, полицией - кем представился звонящий", - говорит замглавы ведомства. "Мы сейчас находимся в таких условиях, когда вынуждены во многих случаях делиться своими персональными данными. В нашей воле только постараться это минимизировать. Но это не всегда зависит от человека - доступ к вашей учетной записи можно получить простым путем подбора пароля", - добавил Вагнер. Читайте полный текст интервью Милоша Вагнера >>

https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, милош вагнер, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия