https://ria.ru/20230809/moshenniki-1888993946.html
Россиянам дали совет, что делать, если позвонили мошенники
Россиянам дали совет, что делать, если позвонили мошенники - РИА Новости, 09.08.2023
Россиянам дали совет, что делать, если позвонили мошенники
Главный признак телефонного мошенничества - это когда у вас просят продиктовать коды из смс от банков или CVC (CVV) код, в таких случаях нужно немедленно... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:10
2023-08-09T10:10
2023-08-09T11:33
технологии
милош вагнер
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Главный признак телефонного мошенничества - это когда у вас просят продиктовать коды из смс от банков или CVC (CVV) код, в таких случаях нужно немедленно прекратить разговор и связаться с организацией, сотрудником которой представился звонящий, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. "Но есть случаи, когда действительно в ваших силах предотвратить доступ - те самые звонки мошенников, из "службы безопасности" или от "следователей", или еще от кого-то, которые выглядят как настоящие. Поэтому, кто бы ни звонил, если от вас просят какие-то коды из смс от банков, код карты с обратной стороны - это признаки того, что в отношении вас совершается что-то нехорошее", - заявил Вагнер. Роскомнадзор в этом случае советует класть трубку. "Прекратите разговор и самостоятельно через официальные источники свяжитесь с банком, полицией - кем представился звонящий", - говорит замглавы ведомства. "Мы сейчас находимся в таких условиях, когда вынуждены во многих случаях делиться своими персональными данными. В нашей воле только постараться это минимизировать. Но это не всегда зависит от человека - доступ к вашей учетной записи можно получить простым путем подбора пароля", - добавил Вагнер. Читайте полный текст интервью Милоша Вагнера >>
https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, милош вагнер, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Милош Вагнер, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Россиянам дали совет, что делать, если позвонили мошенники
Замглавы РКН Вагнер посоветовал положить трубку, если вам позвонили телефонные мошенники