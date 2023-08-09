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Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов - РИА Новости, 09.08.2023
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11:42 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/moshennichestvo-1889020892.html
Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов
Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов - РИА Новости, 09.08.2023
Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов
Полиция Калининграда ищет потерпевших от мошенника, который, выдавая себя за оптового продавца смартфонов, присылал покупателям шоколадки, сообщило управление... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:42
2023-08-09T11:42
происшествия
калининград
калининградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Полиция Калининграда ищет потерпевших от мошенника, который, выдавая себя за оптового продавца смартфонов, присылал покупателям шоколадки, сообщило управление МВД РФ по Калининградской области. "Предварительно установлено, что злоумышленник, позиционируя себя как оптовика по доставке дорогостоящих смартфонов, брал у калининградцев деньги, обещал прислать им технику, но в посылку вкладывал не гаджеты, а шоколадки. Уже известно о двоих потерпевших… Полицейские устанавливают иных потерпевших лиц", - говорится в сообщении. Один из обманутых покупателей отдал около 10 миллионов рублей, но получил лишь сладости. Предположительно, от мошеннических действий могли пострадать как минимум 6 человек, уточняют в полиции Калининградской области. Как отмечается, подозреваемый, которому 21 год, был задержан на съемной квартире в Москве и доставлен в Калининград. Он арестован, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Полиция просит всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы.
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калининградская область
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происшествия, калининград, калининградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининград, Калининградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов

Полиция ищет жертв калининградца, который присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Полиция Калининграда ищет потерпевших от мошенника, который, выдавая себя за оптового продавца смартфонов, присылал покупателям шоколадки, сообщило управление МВД РФ по Калининградской области.
"Предварительно установлено, что злоумышленник, позиционируя себя как оптовика по доставке дорогостоящих смартфонов, брал у калининградцев деньги, обещал прислать им технику, но в посылку вкладывал не гаджеты, а шоколадки. Уже известно о двоих потерпевших… Полицейские устанавливают иных потерпевших лиц", - говорится в сообщении.
Один из обманутых покупателей отдал около 10 миллионов рублей, но получил лишь сладости. Предположительно, от мошеннических действий могли пострадать как минимум 6 человек, уточняют в полиции Калининградской области.
Как отмечается, подозреваемый, которому 21 год, был задержан на съемной квартире в Москве и доставлен в Калининград. Он арестован, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Полиция просит всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы.
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ПроисшествияКалининградКалининградская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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