https://ria.ru/20230809/moshennichestvo-1889020892.html

Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов

Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов - РИА Новости, 09.08.2023

Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов

Полиция Калининграда ищет потерпевших от мошенника, который, выдавая себя за оптового продавца смартфонов, присылал покупателям шоколадки, сообщило управление... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:42

2023-08-09T11:42

2023-08-09T11:42

происшествия

калининград

калининградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Полиция Калининграда ищет потерпевших от мошенника, который, выдавая себя за оптового продавца смартфонов, присылал покупателям шоколадки, сообщило управление МВД РФ по Калининградской области. "Предварительно установлено, что злоумышленник, позиционируя себя как оптовика по доставке дорогостоящих смартфонов, брал у калининградцев деньги, обещал прислать им технику, но в посылку вкладывал не гаджеты, а шоколадки. Уже известно о двоих потерпевших… Полицейские устанавливают иных потерпевших лиц", - говорится в сообщении. Один из обманутых покупателей отдал около 10 миллионов рублей, но получил лишь сладости. Предположительно, от мошеннических действий могли пострадать как минимум 6 человек, уточняют в полиции Калининградской области. Как отмечается, подозреваемый, которому 21 год, был задержан на съемной квартире в Москве и доставлен в Калининград. Он арестован, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Полиция просит всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230501/zvonok-1868637518.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, калининград, калининградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)