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Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье
Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2023
Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье
Российские военные предотвратили попытку киевского режима устроить теракт с беспилотниками в Подмосковье минувшей ночью, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T04:08
2023-08-09T04:08
2023-08-09T08:59
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку киевского режима устроить теракт с беспилотниками в Подмосковье минувшей ночью, сообщила пресс-служба Минобороны."Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в релизе.О том, что средства противовоздушной обороны сбили два боевых дрона, пытавшихся пролететь в столицу, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что один аппарат уничтожили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Шестого августа в Минобороны сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.
https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888890867.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва
Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье
Минобороны России сообщило о двух сбитых системами ПВО в Московской области беспилотниках