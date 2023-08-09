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Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2023
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04:08 09.08.2023 (обновлено: 08:59 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/minoborony-1888969855.html
Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье
Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2023
Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье
Российские военные предотвратили попытку киевского режима устроить теракт с беспилотниками в Подмосковье минувшей ночью, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T04:08
2023-08-09T08:59
происшествия
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россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку киевского режима устроить теракт с беспилотниками в Подмосковье минувшей ночью, сообщила пресс-служба Минобороны.&quot;Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет&quot;, — говорится в релизе.О том, что средства противовоздушной обороны сбили два боевых дрона, пытавшихся пролететь в столицу, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что один аппарат уничтожили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Шестого августа в Минобороны сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва
Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотниками в Подмосковье

Минобороны России сообщило о двух сбитых системами ПВО в Московской области беспилотниках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министерство обороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку киевского режима устроить теракт с беспилотниками в Подмосковье минувшей ночью, сообщила пресс-служба Минобороны.
«

"Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в релизе.

О том, что средства противовоздушной обороны сбили два боевых дрона, пытавшихся пролететь в столицу, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что один аппарат уничтожили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Шестого августа в Минобороны сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.
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