https://ria.ru/20230809/milli-1888976930.html
США не допустят сокращения боеприпасов из-за Украины, заявил Милли
США не допустят сокращения боеприпасов из-за Украины, заявил Милли - РИА Новости, 09.08.2023
США не допустят сокращения боеприпасов из-за Украины, заявил Милли
США не допустят сокращения американских боеприпасов до уровня, который угрожал бы национальным интересам Вашингтона, в минобороны внимательно следят за... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:10
2023-08-09T07:10
2023-08-09T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
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ллойд остин
пентагон
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. США не допустят сокращения американских боеприпасов до уровня, который угрожал бы национальным интересам Вашингтона, в минобороны внимательно следят за ситуацией в этой сфере, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. В интервью изданию Washington Times Милли заявил, что Пентагон тесно сотрудничает с оборонной промышленностью США, чтобы пополнять запасы как можно быстрее. По его мнению, уровень помощи Украине не будет угрожать национальной безопасности США. Милли сообщил, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин дал инструкции относительно боеприпасов: ни в одной категории боеприпасов не доводить ниже уровня, который являются приемлемыми с точки зрения риска. "Поэтому мы не собираемся ставить под угрозу наши собственные потребности и возможности национальной безопасности... Мы не собираемся подвергать себя такому риску", - сказал изданию Милли.
https://ria.ru/20230806/protest-1888516692.html
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в мире, сша, украина, марк милли, ллойд остин, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марк Милли, Ллойд Остин, Пентагон
США не допустят сокращения боеприпасов из-за Украины, заявил Милли
Милли: США не допустят сокращения боеприпасов до опасного уровня на фоне поставок Украине