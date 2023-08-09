https://ria.ru/20230809/milli-1888976930.html

США не допустят сокращения боеприпасов из-за Украины, заявил Милли

США не допустят сокращения боеприпасов из-за Украины, заявил Милли - РИА Новости, 09.08.2023

США не допустят сокращения боеприпасов из-за Украины, заявил Милли

США не допустят сокращения американских боеприпасов до уровня, который угрожал бы национальным интересам Вашингтона, в минобороны внимательно следят за... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T07:10

2023-08-09T07:10

2023-08-09T07:10

специальная военная операция на украине

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ллойд остин

пентагон

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. США не допустят сокращения американских боеприпасов до уровня, который угрожал бы национальным интересам Вашингтона, в минобороны внимательно следят за ситуацией в этой сфере, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. В интервью изданию Washington Times Милли заявил, что Пентагон тесно сотрудничает с оборонной промышленностью США, чтобы пополнять запасы как можно быстрее. По его мнению, уровень помощи Украине не будет угрожать национальной безопасности США. Милли сообщил, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин дал инструкции относительно боеприпасов: ни в одной категории боеприпасов не доводить ниже уровня, который являются приемлемыми с точки зрения риска. "Поэтому мы не собираемся ставить под угрозу наши собственные потребности и возможности национальной безопасности... Мы не собираемся подвергать себя такому риску", - сказал изданию Милли.

https://ria.ru/20230806/protest-1888516692.html

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сша

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в мире, сша, украина, марк милли, ллойд остин, пентагон