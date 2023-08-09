https://ria.ru/20230809/metro-1889040057.html

Московское метро присоединится к пилоту цифрового рубля

Московское метро присоединится к пилоту цифрового рубля - РИА Новости, 09.08.2023

Московское метро присоединится к пилоту цифрового рубля

Московское метро присоединится к пилоту цифрового рубля, но сначала будет тестирование на закрытой фокус-группе, заявил первый замглавы департамента транспорта... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:49

2023-08-09T12:49

2023-08-09T12:49

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московское метро присоединится к пилоту цифрового рубля, но сначала будет тестирование на закрытой фокус-группе, заявил первый замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Роман Латыпов. "Сейчас проект цифрового рубля, который мы совместно с Банком России запускаем, мы запускаем сначала в форме пилота на закрытой фокус-группе. Можно будет приобрести либо карту "Тройка" в уникальных дизайнах членам этой закрытой фокус-группы, либо приобрести карту "Тройка" с балансом", - заявил он в ходе пресс-конференции. Латыпов добавил, что метрополитен сейчас подстраивает свои процессы, чтобы рассчитываться в цифровом рубле. Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. В среду первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова заявила, что пилот цифрового руля начнется 15 августа и в нем примет участие 13 кредитных организаций.

https://ria.ru/20230809/rubl-1888972128.html

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технологии, москва, россия, экономика