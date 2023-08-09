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Мэр американского города пошла на рыбалку и выловила кокаин - РИА Новости, 09.08.2023
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03:26 09.08.2023 (обновлено: 08:43 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/mer-1888968632.html
Мэр американского города пошла на рыбалку и выловила кокаин
Мэр американского города пошла на рыбалку и выловила кокаин - РИА Новости, 09.08.2023
Мэр американского города пошла на рыбалку и выловила кокаин
Мэр американского города Тампа (штат Флорида) Джейн Кастор во время рыбалки выловила более 30 килограммов кокаина, пишет местная газета Tampa Bay Times. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T03:26
2023-08-09T08:43
в мире
тампа
атлантический океан
флорида
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Мэр американского города Тампа (штат Флорида) Джейн Кастор во время рыбалки выловила более 30 килограммов кокаина, пишет местная газета Tampa Bay Times.По информации издания, Кастор вместе с семьей вышла на лодке в Атлантический океан в поисках лобстеров и наткнулась на партию наркотиков стоимостью свыше миллиона долларов.Градоначальница, которая много лет прослужила в полиции, сразу опознала находку — замотанные в пластиковую пленку брикеты с бабочкой на этикетке — и оповестила береговую охрану.Местные власти еще в июле опубликовали сообщение о наркотиках, найденных благодаря "отдыхающему лодочнику", но только сейчас стало известно, что это была мэр третьего по величине города Флориды. "Семья мэра провела остаток отпуска, ныряя и рыбача. Наркотики им больше не попадались, зато они выловили около 60 лобстеров", — говорится в публикации.Как отмечает газета, это не первая подобная находка в этом районе — только за месяц лодочники еще пять раз вылавливали кокаин, гашиш и марихуану.
https://ria.ru/20230718/kokain-1884946860.html
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в мире, тампа, атлантический океан, флорида
В мире, Тампа, Атлантический океан, Флорида
Мэр американского города пошла на рыбалку и выловила кокаин

Мэр американского города Тампа выловила на рыбалке 30 килограммов кокаина и 60 лобстеров

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Атлантический океан
Вид на Атлантический океан - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Атлантический океан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Мэр американского города Тампа (штат Флорида) Джейн Кастор во время рыбалки выловила более 30 килограммов кокаина, пишет местная газета Tampa Bay Times.
По информации издания, Кастор вместе с семьей вышла на лодке в Атлантический океан в поисках лобстеров и наткнулась на партию наркотиков стоимостью свыше миллиона долларов.
Градоначальница, которая много лет прослужила в полиции, сразу опознала находку — замотанные в пластиковую пленку брикеты с бабочкой на этикетке — и оповестила береговую охрану.
Местные власти еще в июле опубликовали сообщение о наркотиках, найденных благодаря "отдыхающему лодочнику", но только сейчас стало известно, что это была мэр третьего по величине города Флориды.
"Семья мэра провела остаток отпуска, ныряя и рыбача. Наркотики им больше не попадались, зато они выловили около 60 лобстеров", — говорится в публикации.
Как отмечает газета, это не первая подобная находка в этом районе — только за месяц лодочники еще пять раз вылавливали кокаин, гашиш и марихуану.
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В миреТампаАтлантический океанФлорида
 
 
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