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Мэр американского города пошла на рыбалку и выловила кокаин

Мэр американского города пошла на рыбалку и выловила кокаин - РИА Новости, 09.08.2023

Мэр американского города пошла на рыбалку и выловила кокаин

Мэр американского города Тампа (штат Флорида) Джейн Кастор во время рыбалки выловила более 30 килограммов кокаина, пишет местная газета Tampa Bay Times. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T03:26

2023-08-09T03:26

2023-08-09T08:43

в мире

тампа

атлантический океан

флорида

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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Мэр американского города Тампа (штат Флорида) Джейн Кастор во время рыбалки выловила более 30 килограммов кокаина, пишет местная газета Tampa Bay Times.По информации издания, Кастор вместе с семьей вышла на лодке в Атлантический океан в поисках лобстеров и наткнулась на партию наркотиков стоимостью свыше миллиона долларов.Градоначальница, которая много лет прослужила в полиции, сразу опознала находку — замотанные в пластиковую пленку брикеты с бабочкой на этикетке — и оповестила береговую охрану.Местные власти еще в июле опубликовали сообщение о наркотиках, найденных благодаря "отдыхающему лодочнику", но только сейчас стало известно, что это была мэр третьего по величине города Флориды. "Семья мэра провела остаток отпуска, ныряя и рыбача. Наркотики им больше не попадались, зато они выловили около 60 лобстеров", — говорится в публикации.Как отмечает газета, это не первая подобная находка в этом районе — только за месяц лодочники еще пять раз вылавливали кокаин, гашиш и марихуану.

https://ria.ru/20230718/kokain-1884946860.html

тампа

атлантический океан

флорида

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в мире, тампа, атлантический океан, флорида