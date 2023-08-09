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Дилер рассказал, какие японские машины могут прийти в Россию - РИА Новости, 09.08.2023
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07:20 09.08.2023 (обновлено: 07:33 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/mashiny-1888977363.html
Дилер рассказал, какие японские машины могут прийти в Россию
Дилер рассказал, какие японские машины могут прийти в Россию - РИА Новости, 09.08.2023
Дилер рассказал, какие японские машины могут прийти в Россию
Проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, который 20 лет специализируется на поставках автомобилей оттуда, рассказал РИА Новости, какие машины могут РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:20
2023-08-09T07:33
экономика
россия
япония
авто
toyota corolla
mercedes
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, который 20 лет специализируется на поставках автомобилей оттуда, рассказал РИА Новости, какие машины могут начать возить в Россию вместо попавших под санкционный запрет. Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу в среду. В списке в том числе указаны гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. "Автомобилей с объемом двигателя от 1,9 литра достаточно много. Электромобилей было немного, процентов 5 от общего числа. Гибридов – около 50%, а остальные 45% – это машины малого класса и 20% – с объемом двигателя от 1,9 литра. То есть из общего числа после санкций у меня останется около 25%", – сказал Колевинский. Но он не считает, что это положит конец экспорту японских подержанных машин на российский рынок. "У этих санкционных машин есть альтернативы. Например, у Toyota микроавтобус Noah и Voxy – это или гибрид 1,8, или бензин 2 литра. То есть он подпадает под санкции. А есть Honda Step WGN, у нее гибрид 2 литра, а есть бензиновый двигатель 1,5 литра. Соответственно, Step WGN можно возить, то есть он несанкционный. Еще радуют такие перспективы, что у компании Honda на вторичном рынке, если большой пробег, то цена очень низкая. На эту модель я ожидаю большой подъем спроса", – сказал Колевинский. "И еще будет большой подъем по цене и по заказам на все Toyota, которые были гибридные 1,8 и у которых есть альтернативы в виде бензинового двигателя 1,2 турбо. Машина остается той же самой, но у нее другая силовая установка. Это Toyota C-HR, это Corolla, Corolla Touring. Машина остается такой же большой, но у нее объем двигателя меньше. На рынке минивэнов у Honda Shuttle, или Honda Freed, или Toyota Sienta тоже есть бензиновые версии, они были мало востребованы, но сейчас будут более востребованы", – добавил он. Дилер упомянул также Mercedes Е, на который с 2019 года начали ставить двигатель 1,5 турбо. Их "праворукие" модели тоже можно будет возить из Японии. За счет того, что машинам, попавшим под санкции, можно найти альтернативы, Колевинский ожидает сокращения объемов продаж, но не столь сильного, как это могло бы быть. "Примерно на 30% будет спад от общего количества машин, которые везут сегодня, то есть к 2023-му или к 2021-му. Но не больше, так как есть альтернатива. То есть от нынешнего рынка останется 25%, но они превратятся в 70% за счет альтернатив. Может, превратятся и в 100%", – считает он. "Я 20 лет в этом бизнесе, и наблюдаю тенденцию, что японские производители с каждым годом, с каждой новой моделью сокращают объем двигателя. Поэтому может получиться так, что появятся модели, которые спустя некоторое время можно будет завозить. Или их начнут возить и раньше под высокую таможенную пошлину, так как автомобили до трех лет растаможиваются под 48% от таможенной стоимости", – добавил Колевинский.
https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888960430.html
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экономика, россия, япония, авто, toyota corolla, mercedes
Экономика, Россия, Япония, Авто, Toyota Corolla, Mercedes
Дилер рассказал, какие японские машины могут прийти в Россию

Колевинский: санкции не приведут к концу экспорта японских подержанных машин в Россию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосетитель в автосалоне
Посетитель в автосалоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, который 20 лет специализируется на поставках автомобилей оттуда, рассказал РИА Новости, какие машины могут начать возить в Россию вместо попавших под санкционный запрет.
Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу в среду. В списке в том числе указаны гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра.
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"Автомобилей с объемом двигателя от 1,9 литра достаточно много. Электромобилей было немного, процентов 5 от общего числа. Гибридов – около 50%, а остальные 45% – это машины малого класса и 20% – с объемом двигателя от 1,9 литра. То есть из общего числа после санкций у меня останется около 25%", – сказал Колевинский.
Но он не считает, что это положит конец экспорту японских подержанных машин на российский рынок.
"У этих санкционных машин есть альтернативы. Например, у Toyota микроавтобус Noah и Voxy – это или гибрид 1,8, или бензин 2 литра. То есть он подпадает под санкции. А есть Honda Step WGN, у нее гибрид 2 литра, а есть бензиновый двигатель 1,5 литра. Соответственно, Step WGN можно возить, то есть он несанкционный. Еще радуют такие перспективы, что у компании Honda на вторичном рынке, если большой пробег, то цена очень низкая. На эту модель я ожидаю большой подъем спроса", – сказал Колевинский.
"И еще будет большой подъем по цене и по заказам на все Toyota, которые были гибридные 1,8 и у которых есть альтернативы в виде бензинового двигателя 1,2 турбо. Машина остается той же самой, но у нее другая силовая установка. Это Toyota C-HR, это Corolla, Corolla Touring. Машина остается такой же большой, но у нее объем двигателя меньше. На рынке минивэнов у Honda Shuttle, или Honda Freed, или Toyota Sienta тоже есть бензиновые версии, они были мало востребованы, но сейчас будут более востребованы", – добавил он.
Дилер упомянул также Mercedes Е, на который с 2019 года начали ставить двигатель 1,5 турбо. Их "праворукие" модели тоже можно будет возить из Японии.
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За счет того, что машинам, попавшим под санкции, можно найти альтернативы, Колевинский ожидает сокращения объемов продаж, но не столь сильного, как это могло бы быть.
"Примерно на 30% будет спад от общего количества машин, которые везут сегодня, то есть к 2023-му или к 2021-му. Но не больше, так как есть альтернатива. То есть от нынешнего рынка останется 25%, но они превратятся в 70% за счет альтернатив. Может, превратятся и в 100%", – считает он.
"Я 20 лет в этом бизнесе, и наблюдаю тенденцию, что японские производители с каждым годом, с каждой новой моделью сокращают объем двигателя. Поэтому может получиться так, что появятся модели, которые спустя некоторое время можно будет завозить. Или их начнут возить и раньше под высокую таможенную пошлину, так как автомобили до трех лет растаможиваются под 48% от таможенной стоимости", – добавил Колевинский.
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