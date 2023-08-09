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В Раде предложили досрочно лишать мандата депутатов от запрещенных партий - РИА Новости, 09.08.2023
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19:14 09.08.2023 (обновлено: 19:15 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/mandat-1889151430.html
В Раде предложили досрочно лишать мандата депутатов от запрещенных партий
В Раде предложили досрочно лишать мандата депутатов от запрещенных партий - РИА Новости, 09.08.2023
В Раде предложили досрочно лишать мандата депутатов от запрещенных партий
Законопроект о досрочном прекращении полномочий депутатов Рады от запрещенных на Украине партий зарегистрирован на сайте украинского парламента. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:14
2023-08-09T19:15
в мире
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Законопроект о досрочном прекращении полномочий депутатов Рады от запрещенных на Украине партий зарегистрирован на сайте украинского парламента. "Задачей законопроекта является решение проблемы пребывания в составе украинского парламента народных депутатов Украины от политической партии, деятельность которой запрещена судом… и невозможностью прекращения их полномочий на основании действующих законодательных норм; формирование законодательного механизма досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины, которые избраны от политической партии, деятельность которой запрещена судом", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту на сайте Рады. Его инициатор – депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько, против которого в среду СБУ завела дело за взятку в размере 85 тысяч долларов. Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая прошлого года. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". Позже эти партии были запрещены по решению суда.
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В Раде предложили досрочно лишать мандата депутатов от запрещенных партий

В Раде предложили досрочно лишать мандата депутатов от запрещенных на Украине партий

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Законопроект о досрочном прекращении полномочий депутатов Рады от запрещенных на Украине партий зарегистрирован на сайте украинского парламента.
«
"Задачей законопроекта является решение проблемы пребывания в составе украинского парламента народных депутатов Украины от политической партии, деятельность которой запрещена судом… и невозможностью прекращения их полномочий на основании действующих законодательных норм; формирование законодательного механизма досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины, которые избраны от политической партии, деятельность которой запрещена судом", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту на сайте Рады.
Его инициатор – депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько, против которого в среду СБУ завела дело за взятку в размере 85 тысяч долларов.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая прошлого года. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". Позже эти партии были запрещены по решению суда.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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