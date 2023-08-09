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Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале - РИА Новости, 09.08.2023
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11:25 09.08.2023 (обновлено: 11:26 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/makhachkala-1889012630.html
Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале
Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале - РИА Новости, 09.08.2023
Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале
Жильцы многоквартирного дома в Махачкале, в котором взорвался газ, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:25
2023-08-09T11:26
россия
происшествия
махачкала
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в Махачкале, в котором взорвался газ, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.В среду в 10.08 в ведомство по системе 112 поступило сообщение о том, что в шестиэтажном жилом доме по ул. Айвазовского в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения."Разрушений нет. Повреждены внутренние перегородки в квартире… В 10.14 по прибытию пожарных расчетов проведена эвакуация жильцов дома, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, происшествия, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале

Жильцов дома в Махачкале, где взорвался газ, эвакуируют, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в Махачкале, в котором взорвался газ, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
В среду в 10.08 в ведомство по системе 112 поступило сообщение о том, что в шестиэтажном жилом доме по ул. Айвазовского в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
"Разрушений нет. Повреждены внутренние перегородки в квартире… В 10.14 по прибытию пожарных расчетов проведена эвакуация жильцов дома, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Спасатели на месте взрыва в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ
Вчера, 10:56
 
РоссияПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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