https://ria.ru/20230809/makhachkala-1889012630.html

Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале

Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале - РИА Новости, 09.08.2023

Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале

Жильцы многоквартирного дома в Махачкале, в котором взорвался газ, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:25

2023-08-09T11:25

2023-08-09T11:26

россия

происшествия

махачкала

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в Махачкале, в котором взорвался газ, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.В среду в 10.08 в ведомство по системе 112 поступило сообщение о том, что в шестиэтажном жилом доме по ул. Айвазовского в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения."Разрушений нет. Повреждены внутренние перегородки в квартире… В 10.14 по прибытию пожарных расчетов проведена эвакуация жильцов дома, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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россия

махачкала

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)