https://ria.ru/20230809/makhachkala-1889012630.html
Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале
Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале - РИА Новости, 09.08.2023
Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале
Жильцы многоквартирного дома в Махачкале, в котором взорвался газ, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:25
2023-08-09T11:25
2023-08-09T11:26
россия
происшествия
махачкала
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в Махачкале, в котором взорвался газ, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.В среду в 10.08 в ведомство по системе 112 поступило сообщение о том, что в шестиэтажном жилом доме по ул. Айвазовского в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения."Разрушений нет. Повреждены внутренние перегородки в квартире… В 10.14 по прибытию пожарных расчетов проведена эвакуация жильцов дома, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Люди не пострадали при взрыве газа в Махачкале
Жильцов дома в Махачкале, где взорвался газ, эвакуируют, пострадавших нет
МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в Махачкале, в котором взорвался газ, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
В среду в 10.08 в ведомство по системе 112 поступило сообщение о том, что в шестиэтажном жилом доме по ул. Айвазовского в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
"Разрушений нет. Повреждены внутренние перегородки в квартире… В 10.14 по прибытию пожарных расчетов проведена эвакуация жильцов дома, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ