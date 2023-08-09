https://ria.ru/20230809/lukashenko-1888963314.html

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об автоперевозках

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об автоперевозках - РИА Новости, 09.08.2023

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об автоперевозках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о международных автомобильных перевозках в качестве основы для переговоров и РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T00:44

2023-08-09T00:44

2023-08-09T00:44

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белоруссия

сербия

александр лукашенко

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евросоюз

в мире

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о международных автомобильных перевозках в качестве основы для переговоров и подписания, говорится в опубликованном на национальном правовом портале документе. "Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в указе. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии уполномочено на переговоры по проекту соглашения, ему разрешено при необходимости вносить изменения, не имеющие принципиального характера. Минтранс также наделен правом на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой ранее говорил РИА Новости, что Белоруссия и Россия договорились, что с 2024 года начнут реализацию четырехступенчатого плана по либерализации международных автоперевозок в третьи страны. По его словам, планируется, что с 1 января 2024 года будут отменены эти разрешения с Сербией и балканскими странами, с 2025 года – в рамках всех стран СНГ, с 2026 года - со всеми странами ЕС и Великобританией, и с 2030 года - вообще со всеми странами. Посол также отмечал, что инвестиционный каботаж будет разрешен сразу, буквально с момента подписания соглашения.

https://ria.ru/20230728/tranzit-1886873978.html

https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888850853.html

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белоруссия

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россия, белоруссия, сербия, александр лукашенко, снг, евросоюз, в мире