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В украинском Никополе повреждены ЛЭП и газопровод - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:52 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/lep-1888979514.html
В украинском Никополе повреждены ЛЭП и газопровод
В украинском Никополе повреждены ЛЭП и газопровод - РИА Новости, 09.08.2023
В украинском Никополе повреждены ЛЭП и газопровод
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении нескольких линий электропередач (ЛЭП) и газопровода в Никополе в результате... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:52
2023-08-09T07:52
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении нескольких линий электропередач (ЛЭП) и газопровода в Никополе в результате взрывов. "Повреждены два хозяйственных сооружения, четыре линии электропередач и газопровод", - написал Лукашук в своем телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230809/artilleristy-1888972895.html
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в мире, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
В украинском Никополе повреждены ЛЭП и газопровод

Украинские власти сообщили о повреждении нескольких ЛЭП и газопровода в Никополе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении нескольких линий электропередач (ЛЭП) и газопровода в Никополе в результате взрывов.
"Повреждены два хозяйственных сооружения, четыре линии электропередач и газопровод", - написал Лукашук в своем телеграм-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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