https://ria.ru/20230809/lep-1888979514.html
В украинском Никополе повреждены ЛЭП и газопровод
В украинском Никополе повреждены ЛЭП и газопровод - РИА Новости, 09.08.2023
В украинском Никополе повреждены ЛЭП и газопровод
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении нескольких линий электропередач (ЛЭП) и газопровода в Никополе в результате... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:52
2023-08-09T07:52
2023-08-09T07:52
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении нескольких линий электропередач (ЛЭП) и газопровода в Никополе в результате взрывов. "Повреждены два хозяйственных сооружения, четыре линии электропередач и газопровод", - написал Лукашук в своем телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230809/artilleristy-1888972895.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
В украинском Никополе повреждены ЛЭП и газопровод
Украинские власти сообщили о повреждении нескольких ЛЭП и газопровода в Никополе