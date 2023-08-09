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Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности
Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 09.08.2023
Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит 15 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности, заявил в среду заместитель директора ДИП МИД... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:05
2023-08-09T12:05
2023-08-09T12:05
сергей лавров
шос
брикс
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит 15 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности, заявил в среду заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев. "Пятнадцатого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров выступит на открытии Московской конференции по международной безопасности", - сказал Зайцев в ходе брифинга. Он добавил, что Лавров в своем выступлении сфокусируется на теме поиска странами мирового большинства способов развития вне западных механизмов, в том числе за счет укрепления многосторонних объединений ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Зайцев отметил, что на конференцию приглашены около сотни стран и восемь международных организаций. "Представителям их предстоит обсудить различные аспекты безопасности в условиях становления многополярного миропорядка, а также пути становления конструктивного, международного взаимодействия в рамках агрессивных претензий группировки евроатлантических элит на мировое господство", - заключил он.
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сергей лавров, шос, брикс, евразийский экономический союз
Сергей Лавров, ШОС, БРИКС, Евразийский экономический союз
Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности
МИД: Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности 15 августа