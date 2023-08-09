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Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 09.08.2023
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12:05 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/lavrov-1889027179.html
Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности
Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 09.08.2023
Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит 15 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности, заявил в среду заместитель директора ДИП МИД... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:05
2023-08-09T12:05
сергей лавров
шос
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит 15 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности, заявил в среду заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев. "Пятнадцатого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров выступит на открытии Московской конференции по международной безопасности", - сказал Зайцев в ходе брифинга. Он добавил, что Лавров в своем выступлении сфокусируется на теме поиска странами мирового большинства способов развития вне западных механизмов, в том числе за счет укрепления многосторонних объединений ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Зайцев отметил, что на конференцию приглашены около сотни стран и восемь международных организаций. "Представителям их предстоит обсудить различные аспекты безопасности в условиях становления многополярного миропорядка, а также пути становления конструктивного, международного взаимодействия в рамках агрессивных претензий группировки евроатлантических элит на мировое господство", - заключил он.
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сергей лавров, шос, брикс, евразийский экономический союз
Сергей Лавров, ШОС, БРИКС, Евразийский экономический союз
Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности

МИД: Лавров выступит на Московской конференции по международной безопасности 15 августа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит 15 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности, заявил в среду заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.
«
"Пятнадцатого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров выступит на открытии Московской конференции по международной безопасности", - сказал Зайцев в ходе брифинга.
Он добавил, что Лавров в своем выступлении сфокусируется на теме поиска странами мирового большинства способов развития вне западных механизмов, в том числе за счет укрепления многосторонних объединений ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
Зайцев отметил, что на конференцию приглашены около сотни стран и восемь международных организаций.
"Представителям их предстоит обсудить различные аспекты безопасности в условиях становления многополярного миропорядка, а также пути становления конструктивного, международного взаимодействия в рамках агрессивных претензий группировки евроатлантических элит на мировое господство", - заключил он.
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Сергей ЛавровШОСБРИКСЕвразийский экономический союз
 
 
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