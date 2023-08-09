https://ria.ru/20230809/kurs-1889119300.html

Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 09.08.2023

Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года

Доллар впервые c 25 марта прошлого года преодолел планку в 98 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:37

2023-08-09T16:37

2023-08-09T17:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Доллар впервые c 25 марта прошлого года преодолел планку в 98 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 16:33 американская валюта расчетами "завтра" росла на 96 копеек, до 98,06 рубля. Евро при этом прибавлял 1,41 рубля, торгуясь на уровне 107,87 рубля.Юань дорожал на 14 копеек, до 13,56 рубля.Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, ослабление рубля связано с повышенным спросом на валюту в условиях ее недостаточного притока в страну. Сказывается также и устойчивый объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран. На российском рынке сейчас ощущается дефицит юаней.При этом нефть дорожала до 86,8 доллара за баррель сорта Brent, выходя на максимумы с конца 2022 года. Однако этот позитив практически не оказывает влияния на курс российской валюты, отмечают специалисты.

https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская биржа, экономика, россия