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Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 09.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:37 09.08.2023 (обновлено: 17:26 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/kurs-1889119300.html
Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 09.08.2023
Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года
Доллар впервые c 25 марта прошлого года преодолел планку в 98 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:37
2023-08-09T17:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Доллар впервые c 25 марта прошлого года преодолел планку в 98 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 16:33 американская валюта расчетами "завтра" росла на 96 копеек, до 98,06 рубля. Евро при этом прибавлял 1,41 рубля, торгуясь на уровне 107,87 рубля.Юань дорожал на 14 копеек, до 13,56 рубля.Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, ослабление рубля связано с повышенным спросом на валюту в условиях ее недостаточного притока в страну. Сказывается также и устойчивый объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран. На российском рынке сейчас ощущается дефицит юаней.При этом нефть дорожала до 86,8 доллара за баррель сорта Brent, выходя на максимумы с конца 2022 года. Однако этот позитив практически не оказывает влияния на курс российской валюты, отмечают специалисты.
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московская биржа, экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Россия
Курс доллара поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Российский рубль и американский доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Доллар впервые c 25 марта прошлого года преодолел планку в 98 рублей, следует из данных Московской биржи.
Так, к 16:33 американская валюта расчетами "завтра" росла на 96 копеек, до 98,06 рубля.
Евро при этом прибавлял 1,41 рубля, торгуясь на уровне 107,87 рубля.
Юань дорожал на 14 копеек, до 13,56 рубля.
Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, ослабление рубля связано с повышенным спросом на валюту в условиях ее недостаточного притока в страну. Сказывается также и устойчивый объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран. На российском рынке сейчас ощущается дефицит юаней.
При этом нефть дорожала до 86,8 доллара за баррель сорта Brent, выходя на максимумы с конца 2022 года. Однако этот позитив практически не оказывает влияния на курс российской валюты, отмечают специалисты.
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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