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Туроператоры сообщили о падении продаж туров в Крым - РИА Новости, 09.08.2023
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Туризм
 
06:28 09.08.2023 (обновлено: 07:30 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/krym-1888975109.html
Туроператоры сообщили о падении продаж туров в Крым
Туроператоры сообщили о падении продаж туров в Крым - РИА Новости, 09.08.2023
Туроператоры сообщили о падении продаж туров в Крым
Темпы бронирования туров в Крым в августе снизились на 25-45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, цены на них продолжают оставаться на низком... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T06:28
2023-08-09T07:30
туризм
новости - туризм
краснодарский край
сочи
анапа
сергей ромашкин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Темпы бронирования туров в Крым в августе снизились на 25-45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, цены на них продолжают оставаться на низком уровне, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли."Темпы бронирования туров в Крым в августе остаются на уровне второй половины июля. В сравнении с августом прошлого года число бронирований снизилось на 45%", - рассказали в пресс-службе туроператора "Алеан".Как отметил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, бронирования туров в Крым сохраняют тренд, который сложился в начале года - падение цен на 25-30%. "Такое снижение действовало во все месяцы, за исключением одной недели - после атаки на (Крымский - ред.) мост, с 17 по 23 июля, когда была большая неопределенность. Это сильно притормозило продажи, но сейчас бронирования вернулись к среднемесячным показателям. Итог августа, как и итог лета, будет на 25-30% ниже, чем год назад", - сказал он.В свою очередь, в "Алеан" рассказали, что по сравнению с курортами Краснодарского края средний чек на отдых в Крыму порой ниже на 30-50%. Там указали, что по сравнению с прошлым летом стоимость отдыха в Крыму снизилась на 15-20%. "Цены ниже, чем год назад. Сейчас туристы могут купить туры на 12% дешевле, чем год назад в это же время", - указал Ромашкин.Гендиректор "Дельфина" сообщил, что в Крым уже продано 85% туров от годового прогноза. При этом в "Алеан" уточнили, что туры на полуостров составляют 5% от всех "пляжных" бронирований этим летом. Там уверенны, что по итогам сезона Крым войдет в топ-5 популярных морских направлений, уступая Сочи (30%), Анапе (25%), Абхазии (19%) и Геленджику (18%).При этом эксперты не исключают, что за август число отдыхающих на полуострове еще может возрасти. "Многие планируют отпуск на последний месяц лета и бронируют туры в последний момент. Привлекательные цены и меньшая в сравнении с курортами Краснодарского края загруженность отелей могут стимулировать интерес туристов", - указали в "Алеан".
https://ria.ru/20230806/temperatura-1888524843.html
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новости - туризм, краснодарский край, сочи, анапа, сергей ромашкин
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Сочи, Анапа, Сергей Ромашкин
Туроператоры сообщили о падении продаж туров в Крым

Туроператоры: продажи туров в Крым в августе упали на 25-45% в сравнении в 2022 годом

© Фото : отель "Алые Паруса"Пляж в Крыму
Пляж в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : отель "Алые Паруса"
Пляж в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Темпы бронирования туров в Крым в августе снизились на 25-45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, цены на них продолжают оставаться на низком уровне, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Темпы бронирования туров в Крым в августе остаются на уровне второй половины июля. В сравнении с августом прошлого года число бронирований снизилось на 45%", - рассказали в пресс-службе туроператора "Алеан".
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Как отметил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, бронирования туров в Крым сохраняют тренд, который сложился в начале года - падение цен на 25-30%. "Такое снижение действовало во все месяцы, за исключением одной недели - после атаки на (Крымский - ред.) мост, с 17 по 23 июля, когда была большая неопределенность. Это сильно притормозило продажи, но сейчас бронирования вернулись к среднемесячным показателям. Итог августа, как и итог лета, будет на 25-30% ниже, чем год назад", - сказал он.
В свою очередь, в "Алеан" рассказали, что по сравнению с курортами Краснодарского края средний чек на отдых в Крыму порой ниже на 30-50%. Там указали, что по сравнению с прошлым летом стоимость отдыха в Крыму снизилась на 15-20%. "Цены ниже, чем год назад. Сейчас туристы могут купить туры на 12% дешевле, чем год назад в это же время", - указал Ромашкин.
Гендиректор "Дельфина" сообщил, что в Крым уже продано 85% туров от годового прогноза. При этом в "Алеан" уточнили, что туры на полуостров составляют 5% от всех "пляжных" бронирований этим летом. Там уверенны, что по итогам сезона Крым войдет в топ-5 популярных морских направлений, уступая Сочи (30%), Анапе (25%), Абхазии (19%) и Геленджику (18%).
При этом эксперты не исключают, что за август число отдыхающих на полуострове еще может возрасти. "Многие планируют отпуск на последний месяц лета и бронируют туры в последний момент. Привлекательные цены и меньшая в сравнении с курортами Краснодарского края загруженность отелей могут стимулировать интерес туристов", - указали в "Алеан".
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