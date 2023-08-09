https://ria.ru/20230809/kotenok-1889181837.html

Полиция проверит информацию об уральце, выбросившем котенка из окна

Полиция проверит информацию об уральце, выбросившем котенка из окна - РИА Новости, 09.08.2023

Полиция проверит информацию об уральце, выбросившем котенка из окна

В полицию на Урале поступило заявление на мужчину в Верхнем Тагиле Свердловской области, выбросившего котенка из окна третьего этажа, идет проверка, сообщил РИА РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T23:46

2023-08-09T23:46

2023-08-09T23:46

происшествия

свердловская область

валерий горелых

верхний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. В полицию на Урале поступило заявление на мужчину в Верхнем Тагиле Свердловской области, выбросившего котенка из окна третьего этажа, идет проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее издание "Московский Комсомолец" со ссылкой на городское сообщество "ВКонтакте" писало, что уралец, чтобы отомстить своей возлюбленной, выбросил с третьего этажа котенка, которого они завели при совместной жизни. Падение питомца он снимал на камеру, а потом отправил кадры спутнице. Судя по распространенному по соцсетям видео, котенок испуганно мяукает, а мужчина предлагает тому попасть назад, в квартиру, уже "по стенке". Горелых подтвердил РИА Новости факт происшествия, отметив, что инцидент случился 6 августа в одной из квартир на улице Лесной. "Утром 8 августа, после того, как сведения об этом инциденте появились в социальных сетях, сотрудники полиции территориального ОВД выявили их в ходе мониторинга и зарегистрировали. В тот же день, 8 августа, в 16.30 (14.30 мск) поступило заявление от местной жительницы, 1982 года рождения. Информация эта зарегистрирована в установленном порядке, службе участковых уполномоченных... поручено провести проверочные мероприятия, по окончании которых будет принято обоснованное решение", – сказал Горелых. Как добавила РИА Новости хозяйка местного приюта "Крош" Наталья Самсанавичус, выброшенному из окна котенку примерно четыре месяца, его зовут Сэм. "С ним сейчас все хорошо, он пока на передержке у нас", – уточнила Самсанавичус.

https://ria.ru/20230803/napadenie-1888071580.html

свердловская область

верхний тагил

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происшествия, свердловская область, валерий горелых, верхний тагил