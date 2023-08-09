https://ria.ru/20230809/koreya-1888976367.html

СМИ: Южная Корея примет участие в группе по реализации "формулы мира" Киева

СМИ: Южная Корея примет участие в группе по реализации "формулы мира" Киева - РИА Новости, 09.08.2023

СМИ: Южная Корея примет участие в группе по реализации "формулы мира" Киева

Южная Корея примет участие в рабочей группе по реализации "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским, передает агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T07:00

2023-08-09T07:00

2023-08-09T07:00

в мире

украина

киев

москва

владимир зеленский

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СЕУЛ, 9 авг – РИА Новости. Южная Корея примет участие в рабочей группе по реализации "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским, передает агентство Ренхап со ссылкой на администрацию президента Республики Корея. Сообщается, что решение было принято во время визита советника по национальной безопасности Чо Тхэ Ёна в Саудовскую Аравию, где он принял участие в переговорах по Украине. На встрече присутствовали советники по национальной безопасности из 45 стран. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, во время встречи в Саудовской Аравии обсуждался вопрос о создании рабочей группы для контроля за реализацией "формулы мира". Участники встречи также договорились продолжить обсуждение проведения аналогичной встречи в будущем и реализации саммита по "формуле мира" Зеленского. "В соответствии с одним из ключевых пунктов предложенной нами инициативы мира и солидарности на Украине, мы примем участие в рабочей группе по формуле мира", - заявил чиновник. Сообщается, что Южная Корея надеется, что ее участие в рабочей группе поможет южнокорейским компаниям принять участие в крупномасштабных проектах реконструкции Украины. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888896644.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888658591.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский