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У сотрудников "Садовода" в Москве выявили три случая кори
У сотрудников "Садовода" в Москве выявили три случая кори - РИА Новости, 09.08.2023
У сотрудников "Садовода" в Москве выявили три случая кори
Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод", прививки получили 680 работников рынка, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:22
2023-08-09T12:22
2023-08-09T12:27
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод", прививки получили 680 работников рынка, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве."Продолжается иммунизация населения по эпидпоказаниям. Так, в связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод" по адресу: МКАД 14-й километр, дом 4, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори."Продолжается кампания по подчищающей иммунизации против кори. В настоящее время привито более 564 тысяч человек", - дополняется в сообщении. -
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
У сотрудников "Садовода" в Москве выявили три случая кори
Роспотребнадзор Москвы: у работников Садовода выявили три случая кори, 680 человек привили
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод", прививки получили 680 работников рынка, сообщается на сайте
Управления Роспотребнадзора по Москве.
"Продолжается иммунизация населения по эпидпоказаниям. Так, в связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод" по адресу: МКАД 14-й километр, дом 4, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори.
"Продолжается кампания по подчищающей иммунизации против кори. В настоящее время привито более 564 тысяч человек", - дополняется в сообщении. -