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У сотрудников "Садовода" в Москве выявили три случая кори

У сотрудников "Садовода" в Москве выявили три случая кори - РИА Новости, 09.08.2023

У сотрудников "Садовода" в Москве выявили три случая кори

Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод", прививки получили 680 работников рынка, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:22

2023-08-09T12:22

2023-08-09T12:27

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод", прививки получили 680 работников рынка, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве."Продолжается иммунизация населения по эпидпоказаниям. Так, в связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод" по адресу: МКАД 14-й километр, дом 4, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори."Продолжается кампания по подчищающей иммунизации против кори. В настоящее время привито более 564 тысяч человек", - дополняется в сообщении. -

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)