https://ria.ru/20230809/kontrol-1888951433.html

Китай откручивает гайки

Китай откручивает гайки - РИА Новости, 09.08.2023

Китай откручивает гайки

Китай продолжает ослаблять систему контроля за обществом — таков приговор гонконгской South China Morning Post. Это новость интересна по двум причинам. Первая:... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:03

китай

сша

япония

майкл блумберг

аналитика

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Китай продолжает ослаблять систему контроля за обществом — таков приговор гонконгской South China Morning Post. Это новость интересна по двум причинам. Первая: разговор, да что там, яростный пропагандистский спор идет на тему того, что переживает одна из двух первых держав мира — рост или спад. И вторая причина, почему разговор о социальном контроле важен, тут спор скорее академический: а что за страна Китай и что там за общество, оно социалистическое или нет и почему?Так или иначе, сегодня гайки в этой стране откручиваются все новые. До того был опубликован пакет мер правительства (31 пункт) и еще Национальной комиссии по развитию и реформам (20 пунктов). А сейчас новость: Министерство общественной безопасности добавило свои 26 пунктов. В целом все сводится к более свободному перемещению людей, данных и идей, то есть к большей человеческой свободе. Это относится к своим гражданам (например, ослаблена система регистрации при смене места жительства) и к зарубежным (будет больше безвизовых въездов и выездов).Понятно, что эти меры были нужны как воздух. Злорадное стадо антикитайских "экспертов" в США усиленно создают сейчас миф насчет конца китайского чуда, хотя рост в 5,5% за полгода — о таком США или европейцы и прочий Запад могут только мечтать. Однако инвестиционные компании с таким же злорадством замечают, что впервые с 2017 года вложения в фонды, расположенные в Японии, превысили такие же вклады в фонды китайские. И сами пекинские власти не зря отвинчивают все мыслимые гайки — они признают, что спрос на товары и услуги внутри страны ниже ожидавшегося, а раз так, надо освободить китайский частный сектор. Этот сектор, кстати, дает 50% собираемых налогов, 60% ВВП и 80% создаваемых новых рабочих мест в городах.Такие цифры, вообще-то, должны внести немало ясности в разговоры о том, какой в стране режим — левый социализм (как при Мао), правый или бюрократический. Но в любом случае масса народа по всему миру уверена, что китайское общество — особое и сильно подвержено каким угодно экспериментам по социальному контролю. То есть если китайцу сказать — ходить только по правой стороне улицы или, к примеру, не высовываться из дома, то он воспримет это как должное.На этом мифе строятся многие другие — например, страшилка насчет "социальных рейтингов" для каждого (это когда китаец переходит дорогу на красный, после чего ему якобы не продадут билет на поезд). Но, так или иначе, жители этой страны вот сейчас нам доказывают, что они — люди и на внешние воздействия реагируют вполне по-человечески.Здесь речь, конечно, о диких мерах по разделению человеческих обществ, которые предпринимались как бы для "борьбы с ковидом". Это громадная и болезненная тема, и по всему миру многие хотели бы, чтобы люди обо всем этом забыли, как страшный сон. Но не получается. Дело не в том, что в ответ на все эти локдауны одни люди выходили на улицы и протестовали, — хуже с другими, теми, кто не выходил. И вот в США фанатик с наполеоновскими комплексами, миллиардер Майкл Блумберг, сегодня повелевает соотечественникам вернуться с удаленки в пустующие офисы. Но там, по крайней мере, в штатах у демократов, создался целый социальный слой сидящих дома и заказывающих еду с доставкой. Блумберг командует — всем вылезти, а они не вылезают.И примерно то же в Китае, который с этими мерами, на страх врагам, упорствовал чуть не три года. Подчинялись далеко не все, были и бунты, но хуже всего с теми, кто испугался всерьез и получил страшную психологическую травму. Нам нужно быть благодарными Китаю за то, что он показал, чего ни в коем разе не надо в таких случаях делать. Потому что именно травма этих людей ведет к слишком медленному восстановлению экономики, сниженному спросу и прочей пассивности, а от нее прочие экономические беды — вплоть до угрозы потери страной экономического лидерства.Заметим, какими способами китайские власти пытаются разрешить ситуацию: они делают ставку на человеческую свободу. Потому что либо социальный контроль, либо сильная экономика и сильная страна в целом. То есть неважно, как там определяется строй и режим, важно то, что по всему миру свободное движение людей, капиталов, информации и идей ускоряет развитие стран и усиливает их. Да, и Китай тоже.

https://ria.ru/20230709/china-1883009348.html

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

китай

сша

япония

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китай, сша, япония, майкл блумберг, аналитика