Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса ЦБ
Миронов предложил пересмотреть пункты Конституции о государственной идеологии и статусе ЦБ
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил в своем телеграм-канале, что считает возможным пересмотр конституции, чтобы изменить статус Центробанка, защитить национальную валюту и пересмотреть статью о недопустимости государственной идеологии.
Ранее сообщалось, что российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности.
"Чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять нашу экономическую безопасность, нужно принимать радикальные решения. Если для этого придется вносить коррективы в конституцию – давайте вносить", - написал Миронов.
Он считает, что независимость Центробанка (ЦБ) несовместима с национальными интересами страны: с начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100, а руководство ЦБ и Минфина, по его утверждению, "спокойно за всем этим наблюдает". "Тем более Центробанком дело не ограничится. Например, уже давно перезрела необходимость пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии", - также отметил Миронов.