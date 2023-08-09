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Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса ЦБ - РИА Новости, 09.08.2023
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16:44 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/konstitutsiya-1889120657.html
Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса ЦБ
Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса ЦБ - РИА Новости, 09.08.2023
Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса ЦБ
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил в своем телеграм-канале, что считает возможным пересмотр конституции, чтобы... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:44
2023-08-09T16:44
экономика
сергей миронов
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил в своем телеграм-канале, что считает возможным пересмотр конституции, чтобы изменить статус Центробанка, защитить национальную валюту и пересмотреть статью о недопустимости государственной идеологии. Ранее сообщалось, что российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. "Чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять нашу экономическую безопасность, нужно принимать радикальные решения. Если для этого придется вносить коррективы в конституцию – давайте вносить", - написал Миронов. Он считает, что независимость Центробанка (ЦБ) несовместима с национальными интересами страны: с начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100, а руководство ЦБ и Минфина, по его утверждению, "спокойно за всем этим наблюдает". "Тем более Центробанком дело не ограничится. Например, уже давно перезрела необходимость пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии", - также отметил Миронов.
https://ria.ru/20230808/stavka-1888903052.html
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экономика, сергей миронов, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Сергей Миронов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса ЦБ

Миронов предложил пересмотреть пункты Конституции о государственной идеологии и статусе ЦБ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил в своем телеграм-канале, что считает возможным пересмотр конституции, чтобы изменить статус Центробанка, защитить национальную валюту и пересмотреть статью о недопустимости государственной идеологии.
Ранее сообщалось, что российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности.
"Чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять нашу экономическую безопасность, нужно принимать радикальные решения. Если для этого придется вносить коррективы в конституцию – давайте вносить", - написал Миронов.
Он считает, что независимость Центробанка (ЦБ) несовместима с национальными интересами страны: с начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100, а руководство ЦБ и Минфина, по его утверждению, "спокойно за всем этим наблюдает". "Тем более Центробанком дело не ограничится. Например, уже давно перезрела необходимость пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии", - также отметил Миронов.
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ЭкономикаСергей МироновЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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