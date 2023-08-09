https://ria.ru/20230809/konstitutsiya-1889120657.html

Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса ЦБ

Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса ЦБ - РИА Новости, 09.08.2023

Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса ЦБ

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил в своем телеграм-канале, что считает возможным пересмотр конституции, чтобы... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:44

2023-08-09T16:44

2023-08-09T16:44

экономика

сергей миронов

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил в своем телеграм-канале, что считает возможным пересмотр конституции, чтобы изменить статус Центробанка, защитить национальную валюту и пересмотреть статью о недопустимости государственной идеологии. Ранее сообщалось, что российская денежная единица летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. "Чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять нашу экономическую безопасность, нужно принимать радикальные решения. Если для этого придется вносить коррективы в конституцию – давайте вносить", - написал Миронов. Он считает, что независимость Центробанка (ЦБ) несовместима с национальными интересами страны: с начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100, а руководство ЦБ и Минфина, по его утверждению, "спокойно за всем этим наблюдает". "Тем более Центробанком дело не ограничится. Например, уже давно перезрела необходимость пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии", - также отметил Миронов.

https://ria.ru/20230808/stavka-1888903052.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сергей миронов, центральный банк рф (цб рф), госдума рф