https://ria.ru/20230809/konflikt-1888995385.html
Итоги украинского конфликта будут зависеть и от выборов в США, пишут СМИ
Итоги украинского конфликта будут зависеть и от выборов в США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2023
Итоги украинского конфликта будут зависеть и от выборов в США, пишут СМИ
Итог конфликта на Украине будет определяться внешними факторами, например сменой власти в США, таким образом судьба Киева может оказаться в руках американских... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:19
2023-08-09T10:19
2023-08-09T10:19
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Итог конфликта на Украине будет определяться внешними факторами, например сменой власти в США, таким образом судьба Киева может оказаться в руках американских избирателей на выборах в 2024 году, сообщает телеканал CNN. "Правительство Владимира Зеленского зависит от огромного потока вооружений США и Запада. И президент России Владимир Путин <...> также сыграет большую роль в том, закончится ли (конфликт - ред.) и когда... Таким образом <...> исход войны также будет определяться внешними факторами, включая смену политических сил в США, Москве и европейских столицах", - говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала. Как отмечается, застопорившееся "наступление" Киева может иметь особые последствия для США, поскольку это может усилить вопросы по поводу поддержки Украины на фоне предстоящих в стране выборов. "Поэтому, когда в ноябре 2024 года избиратели США решат свое собственное будущее, есть большая вероятность, что они сыграют большую роль и в решении судьбы Украины", - сообщает CNN. По мнению телеканала, "одна из величайших трагедий Украины" заключается в том, "что она не может сама решить свою судьбу".
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887757959.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Итоги украинского конфликта будут зависеть и от выборов в США, пишут СМИ
CNN: итоги украинского конфликта будут зависеть и от выборов президента США в 2024 году