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В Колумбии сообщили о подготовке боевиками убийства генпрокурора страны - РИА Новости, 09.08.2023
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04:50 09.08.2023 (обновлено: 04:52 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/kolumbiya-1888970874.html
В Колумбии сообщили о подготовке боевиками убийства генпрокурора страны
В Колумбии сообщили о подготовке боевиками убийства генпрокурора страны - РИА Новости, 09.08.2023
В Колумбии сообщили о подготовке боевиками убийства генпрокурора страны
Боевики колумбийской Армии национального освобождения (АНО/ELN) готовятся совершить нападение на генерального прокурора страны Франсиско Барбосу, заявили в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T04:50
2023-08-09T04:52
в мире
колумбия
венесуэла
перу
густаво петро
революционные вооруженные силы колумбии
евросоюз
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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Боевики колумбийской Армии национального освобождения (АНО/ELN) готовятся совершить нападение на генерального прокурора страны Франсиско Барбосу, заявили в прокуратуре Колумбии. "Три источника информации - военная разведка Вооруженных Сил, CTI (Отдел технических расследований) и должностное лицо судебной полиции, которая поддерживает Специализированное управление по борьбе с преступными организациями, сообщили, что в отношении генерального прокурора нации Франсиско Барбосы Дельгадо готовится террористическое нападение", - сказано в коммюнике, распространенном в блоге ведомства в Twitter. По информации источников прокуратуры, в июле в Венесуэле прошла встреча пяти старших командиров АНО, там же под руководством лидера городского фронта АНО по прозвищу "Эль-Роло" готовят группу для снайперского нападения. "Генеральная прокуратура... проводит расследование этих фактов, чтобы подтвердить информацию, собрать необходимые доказательства и принять соответствующие закону решения. Эта информация публикуется в целях общего интереса", - сказано в документе. Министерство обороны Колумбии в июле издало указ о временном двустороннем прекращении огня с боевиками "Армии национального освобождения", которое будет действовать с августа по январь. С 14 августа по 3 сентября в Венесуэле должен пройти очередной раунд переговоров АНО и правительства Колумбии. Численность леворадикальной "Армии национального освобождения", по данным министерства обороны, увеличилась с 3 до 5 тысяч человек за последние пять лет. Это вторая по размеру вооруженная повстанческая организация в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии". Колумбия, Перу, США, Канада и ЕС причисляют АНО к террористическим организациям. Члены АНО после прихода к власти президента Густаво Петро в прошлом году инициировали новый мирный процесс с правительством. Изначально переговорный процесс между правительством Колумбии и АНО был запущен в 2016 году, однако через два года остановился. Текущие переговоры ведутся с учетом прогресса и соглашений, достигнутых на начальном этапе. Странами-гарантами выступают Бразилия, Чили, Мексика, Куба, Венесуэла и Норвегия, сопровождают процесс представители ООН, Германии, Испании, Швеции и Швейцарии. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
https://ria.ru/20230807/kokain-1888750435.html
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в мире, колумбия, венесуэла, перу, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии, евросоюз
В мире, Колумбия, Венесуэла, Перу, Густаво Петро, Революционные вооруженные силы Колумбии, Евросоюз
В Колумбии сообщили о подготовке боевиками убийства генпрокурора страны

Прокуратура Колумбии сообщила о подготовке боевиками убийства генпрокурора страны Барбосу

© РИА Новости / Чернощек А | Перейти в медиабанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Чернощек А
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Санта-Фе-де-Богота. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Боевики колумбийской Армии национального освобождения (АНО/ELN) готовятся совершить нападение на генерального прокурора страны Франсиско Барбосу, заявили в прокуратуре Колумбии.
"Три источника информации - военная разведка Вооруженных Сил, CTI (Отдел технических расследований) и должностное лицо судебной полиции, которая поддерживает Специализированное управление по борьбе с преступными организациями, сообщили, что в отношении генерального прокурора нации Франсиско Барбосы Дельгадо готовится террористическое нападение", - сказано в коммюнике, распространенном в блоге ведомства в Twitter.
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По информации источников прокуратуры, в июле в Венесуэле прошла встреча пяти старших командиров АНО, там же под руководством лидера городского фронта АНО по прозвищу "Эль-Роло" готовят группу для снайперского нападения.
"Генеральная прокуратура... проводит расследование этих фактов, чтобы подтвердить информацию, собрать необходимые доказательства и принять соответствующие закону решения. Эта информация публикуется в целях общего интереса", - сказано в документе.
Министерство обороны Колумбии в июле издало указ о временном двустороннем прекращении огня с боевиками "Армии национального освобождения", которое будет действовать с августа по январь. С 14 августа по 3 сентября в Венесуэле должен пройти очередной раунд переговоров АНО и правительства Колумбии.
Численность леворадикальной "Армии национального освобождения", по данным министерства обороны, увеличилась с 3 до 5 тысяч человек за последние пять лет. Это вторая по размеру вооруженная повстанческая организация в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии". Колумбия, Перу, США, Канада и ЕС причисляют АНО к террористическим организациям. Члены АНО после прихода к власти президента Густаво Петро в прошлом году инициировали новый мирный процесс с правительством.
Изначально переговорный процесс между правительством Колумбии и АНО был запущен в 2016 году, однако через два года остановился. Текущие переговоры ведутся с учетом прогресса и соглашений, достигнутых на начальном этапе. Странами-гарантами выступают Бразилия, Чили, Мексика, Куба, Венесуэла и Норвегия, сопровождают процесс представители ООН, Германии, Испании, Швеции и Швейцарии.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
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В миреКолумбияВенесуэлаПеруГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы КолумбииЕвросоюз
 
 
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