https://ria.ru/20230809/kino-1889127456.html

Казахстанские фильмы покажут в рамках проекта "Дни зарубежного кино"

Казахстанские фильмы покажут в рамках проекта "Дни зарубежного кино" - РИА Новости, 09.08.2023

Казахстанские фильмы покажут в рамках проекта "Дни зарубежного кино"

Показы казахстанских фильмов в рамках проекта "Дни зарубежного кино" пройдут с 18 по 20 августа в Москве, сообщили в пресс-службе Роскино. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:20

2023-08-09T17:20

2023-08-09T17:20

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кино и сериалы

москва

россия

южная корея

эрнест хемингуэй

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Показы казахстанских фильмов в рамках проекта "Дни зарубежного кино" пройдут с 18 по 20 августа в Москве, сообщили в пресс-службе Роскино. "С 18 по 20 августа кинотеатр "Иллюзион" вновь ждет ценителей зарубежного кинематографа: Роскино при поддержке Минкультуры России организует бесплатные показы казахских фильмов в рамках проекта "Дни зарубежного кино". В программу вошли пять картин – одни из наиболее ярких работ казахстанских кинематографистов за последнее десятилетие, отмеченных премиями международных кинофестивалей: драмы, исторические фильмы, комедия", – говорится в сообщении.Драма "Шал" (Старик) режиссера Ермека Турсунова – номинант международных премий и фестивалей Asia Pacific Screen Awards (2013 г.) и Tallinn Black Nights Film Festival (2013 г.), а также российской кинопремии "Ника" (2014 г.) откроет серию показов 18 августа. Фильм снят по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море", отметили в пресс-службе. Кроме того, в программу вошли история о материнской любви "Дорога к матери" режиссера Акана Сатаева и военная драма "Войско Мын Бала". Исполнитель главной роли в картине "Шал" Ерболат Тогузаков и актриса фильма "Дорога к матери" Алтынай Ногербек примут участие в официальной церемонии открытия Дней казахского кино. Организаторы отметили, что российские зрители также смогут посмотреть комедию "Ореховое дерево" режиссера Ерлана Нурмухамбетова. В 2015 году в рамках 20-го Пусанского международного кинофестиваля Busan International Film Festival (Южная Корея) картина получила главный приз в секции "Новые течения", а в 2016 году лента была показана в основной конкурсной программе 22-го Международного кинофестиваля азиатского кино в Везуле (Франция) и получила сразу две награды: Специальный приз международного жюри и Специальный приз кинокритиков. Кроме того, в программу показов вошла биографическая драма "Мукагали" Болата Калымбетова, призер Tallinn Black Nights Film Festival (2021 г.) и номинант Международного фестиваля мусульманского кино в Казани (2022 г.), которая расскажет о последних годах жизни известного казахстанского поэта Мукагали Макатаева, представителя казахской поэзии 60-70 годов XX века.

https://ria.ru/20230807/festival-1888628203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, москва, россия, южная корея, эрнест хемингуэй, роскино, ника