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В акции "Ночь кино" покажут "Вызов", "Чебурашку" и "Праведника" - РИА Новости, 09.08.2023
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Культура
 
13:34 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/kino-1889058121.html
В акции "Ночь кино" покажут "Вызов", "Чебурашку" и "Праведника"
В акции "Ночь кино" покажут "Вызов", "Чебурашку" и "Праведника" - РИА Новости, 09.08.2023
В акции "Ночь кино" покажут "Вызов", "Чебурашку" и "Праведника"
В рамках акции "Ночь кино", которая пройдет с 26 на 27 августа, покажут фильмы "Вызов", "Чебурашка" и "Праведник", сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:34
2023-08-09T13:34
культура
россия
ольга любимова
дмитрий дьяченко
клим шипенко
фонд кино
кино и сериалы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В рамках акции "Ночь кино", которая пройдет с 26 на 27 августа, покажут фильмы "Вызов", "Чебурашка" и "Праведник", сообщила министр культуры России Ольга Любимова. &quot;Ночь кино&quot; пройдет по всей стране с 26 на 27 августа уже в седьмой раз. Кроме того, по всей стране пройдут показы трех самых кассовых отечественных картин этого года. Это фильм про любимого героя – &quot;Чебурашка&quot; Дмитрия Дьяченко, первая художественная лента, снятая в космосе, – &quot;Вызов&quot; Клима Шипенко и кино, основанное на реальных событиях, – &quot;Праведник&quot; Сергея Урсуляка&quot;, – написала министр в своем телеграм-канале.Любимова отметила, что акция будет проводиться совместно с Фондом кино по традиции накануне профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа. По ее словам, в этом году библиотеки, музеи, филармонии и кинотеатры подготовили для участников насыщенную программу. Она включает лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов, а также тематические викторины и концерты.
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россия, ольга любимова, дмитрий дьяченко, клим шипенко, фонд кино, кино и сериалы
Культура, Россия, Ольга Любимова, Дмитрий Дьяченко, Клим Шипенко, Фонд кино, Кино и сериалы
В акции "Ночь кино" покажут "Вызов", "Чебурашку" и "Праведника"

В акции "Ночь кино" с 26 на 27 августа покажут "Вызов", "Чебурашку" и "Праведника"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В рамках акции "Ночь кино", которая пройдет с 26 на 27 августа, покажут фильмы "Вызов", "Чебурашка" и "Праведник", сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«

"Ночь кино" пройдет по всей стране с 26 на 27 августа уже в седьмой раз. Кроме того, по всей стране пройдут показы трех самых кассовых отечественных картин этого года. Это фильм про любимого героя – "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, первая художественная лента, снятая в космосе, – "Вызов" Клима Шипенко и кино, основанное на реальных событиях, – "Праведник" Сергея Урсуляка", – написала министр в своем телеграм-канале.

Любимова отметила, что акция будет проводиться совместно с Фондом кино по традиции накануне профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа.
По ее словам, в этом году библиотеки, музеи, филармонии и кинотеатры подготовили для участников насыщенную программу. Она включает лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов, а также тематические викторины и концерты.
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