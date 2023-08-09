https://ria.ru/20230809/kino-1889058121.html

В акции "Ночь кино" покажут "Вызов", "Чебурашку" и "Праведника"

В акции "Ночь кино" покажут "Вызов", "Чебурашку" и "Праведника" - РИА Новости, 09.08.2023

В акции "Ночь кино" покажут "Вызов", "Чебурашку" и "Праведника"

В рамках акции "Ночь кино", которая пройдет с 26 на 27 августа, покажут фильмы "Вызов", "Чебурашка" и "Праведник", сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:34

2023-08-09T13:34

2023-08-09T13:34

культура

россия

ольга любимова

дмитрий дьяченко

клим шипенко

фонд кино

кино и сериалы

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В рамках акции "Ночь кино", которая пройдет с 26 на 27 августа, покажут фильмы "Вызов", "Чебурашка" и "Праведник", сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Ночь кино" пройдет по всей стране с 26 на 27 августа уже в седьмой раз. Кроме того, по всей стране пройдут показы трех самых кассовых отечественных картин этого года. Это фильм про любимого героя – "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, первая художественная лента, снятая в космосе, – "Вызов" Клима Шипенко и кино, основанное на реальных событиях, – "Праведник" Сергея Урсуляка", – написала министр в своем телеграм-канале.Любимова отметила, что акция будет проводиться совместно с Фондом кино по традиции накануне профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа. По ее словам, в этом году библиотеки, музеи, филармонии и кинотеатры подготовили для участников насыщенную программу. Она включает лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов, а также тематические викторины и концерты.

https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, ольга любимова, дмитрий дьяченко, клим шипенко, фонд кино, кино и сериалы