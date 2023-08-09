https://ria.ru/20230809/kharkov-1889123520.html

Харьковские власти изучают возможность проводить школьные уроки в метро

Харьковские власти изучают возможность проводить школьные уроки в метро - РИА Новости, 09.08.2023

Харьковские власти изучают возможность проводить школьные уроки в метро

Власти Харькова на Украине изучают возможность проводить уроки для учеников первых и вторых классов в метро, сообщила директор департамента образования... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:05

2023-08-09T17:05

2023-08-09T17:05

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Харькова на Украине изучают возможность проводить уроки для учеников первых и вторых классов в метро, сообщила директор департамента образования горсовета Ольга Деменко. "Там (в метро – ред.) будут оборудованы полноценные классы, где шумоизоляция, рекуперация воздуха, там будут отремонтированы туалеты. Кроме учителей, будут учителя-тьюторы, которые будут помогать детям прийти в класс, сходить в туалет, потому что они будут на чужой территории", - приводит слова Деменко украинское издание "Страна.ua". По ее словам, речь идет об учениках первых и вторых классов. Набирать детей будут из разных школ. Ранее на Украине в отдельных регионах школьников переводили на дистанционное обучение или приостанавливали обучение из-за боевых действий. В случае воздушной тревоги учащихся спускали в убежища. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230704/kiev-1882207206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьков, ситуация в днр и лнр