Харьковские власти изучают возможность проводить школьные уроки в метро
Власти Харькова предложили оборудовать в метро полноценные школьные классы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Власти Харькова на Украине изучают возможность проводить уроки для учеников первых и вторых классов в метро, сообщила директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.
"Там (в метро – ред.) будут оборудованы полноценные классы, где шумоизоляция, рекуперация воздуха, там будут отремонтированы туалеты. Кроме учителей, будут учителя-тьюторы, которые будут помогать детям прийти в класс, сходить в туалет, потому что они будут на чужой территории", - приводит слова Деменко украинское издание "Страна.ua". По ее словам, речь идет об учениках первых и вторых классов. Набирать детей будут из разных школ.
Ранее на Украине в отдельных регионах школьников переводили на дистанционное обучение или приостанавливали обучение из-за боевых действий. В случае воздушной тревоги учащихся спускали в убежища.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.