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На Украине обвинили генерала Росгвардии в госизмене - РИА Новости, 09.08.2023
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18:43 09.08.2023 (обновлено: 18:55 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/kharev-1889146031.html
На Украине обвинили генерала Росгвардии в госизмене
На Украине обвинили генерала Росгвардии в госизмене - РИА Новости, 09.08.2023
На Украине обвинили генерала Росгвардии в госизмене
Уголовное дело заочно заведено против генерала Росгвардии Вячеслава Харева по статье "госизмена", сообщили в телеграм-канале Службы безопасности Украины. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:43
2023-08-09T18:55
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
служба безопасности украины
россия
республика крым
мвд украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело заочно заведено против генерала Росгвардии Вячеслава Харева по статье "госизмена", сообщили в телеграм-канале Службы безопасности Украины. "По материалам СБУ сообщено о подозрении генералу Росгвардии... Военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательную базу на Вячеслава Харева - экс-заместителя начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, Харев в 2014 году после вхождения Крыма в состав России остался в Симферополе и занял должность начальника штаба главного управления войск Росгвардии по региону. Против него заочно заведено дело по статье "госизмена", которая на Украине подразумевает до пожизненного лишения свободы. На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, политических и общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры. Однако никто из них привлечен к ответственности не был.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, служба безопасности украины, россия, республика крым, мвд украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Служба безопасности Украины, Россия, Республика Крым, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине обвинили генерала Росгвардии в госизмене

СБУ возбудила дело против генерала Росгвардии Харева о государственной измене

© Фото : РосгвардияГенерал-майор Вячеслав Харев
Генерал-майор Вячеслав Харев - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Росгвардия
Генерал-майор Вячеслав Харев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело заочно заведено против генерала Росгвардии Вячеслава Харева по статье "госизмена", сообщили в телеграм-канале Службы безопасности Украины.
"По материалам СБУ сообщено о подозрении генералу Росгвардии... Военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательную базу на Вячеслава Харева - экс-заместителя начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины", - говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, Харев в 2014 году после вхождения Крыма в состав России остался в Симферополе и занял должность начальника штаба главного управления войск Росгвардии по региону. Против него заочно заведено дело по статье "госизмена", которая на Украине подразумевает до пожизненного лишения свободы.
На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, политических и общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры. Однако никто из них привлечен к ответственности не был.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссияРеспублика КрымМВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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