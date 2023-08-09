https://ria.ru/20230809/kharev-1889146031.html

На Украине обвинили генерала Росгвардии в госизмене

На Украине обвинили генерала Росгвардии в госизмене - РИА Новости, 09.08.2023

На Украине обвинили генерала Росгвардии в госизмене

Уголовное дело заочно заведено против генерала Росгвардии Вячеслава Харева по статье "госизмена", сообщили в телеграм-канале Службы безопасности Украины. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:43

2023-08-09T18:43

2023-08-09T18:55

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

служба безопасности украины

россия

республика крым

мвд украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889148490_0:0:5459:3070_1920x0_80_0_0_11c47f3a38de971fc4c7820633daed50.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело заочно заведено против генерала Росгвардии Вячеслава Харева по статье "госизмена", сообщили в телеграм-канале Службы безопасности Украины. "По материалам СБУ сообщено о подозрении генералу Росгвардии... Военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательную базу на Вячеслава Харева - экс-заместителя начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, Харев в 2014 году после вхождения Крыма в состав России остался в Симферополе и занял должность начальника штаба главного управления войск Росгвардии по региону. Против него заочно заведено дело по статье "госизмена", которая на Украине подразумевает до пожизненного лишения свободы. На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, политических и общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры. Однако никто из них привлечен к ответственности не был.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, служба безопасности украины, россия, республика крым, мвд украины, ситуация в днр и лнр