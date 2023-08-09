https://ria.ru/20230809/kamchatka-1889105311.html

На Камчатке утвердили обвинение против гида, чьи туристы погибли на вулкане

На Камчатке утвердили обвинение против гида, чьи туристы погибли на вулкане - РИА Новости, 09.08.2023

На Камчатке утвердили обвинение против гида, чьи туристы погибли на вулкане

На Камчатке утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о гибели туристов в отношении гида новосибирской туристической фирмы ООО "Экстрим тайм" Ивана... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:57

2023-08-09T16:57

2023-08-09T16:57

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. На Камчатке утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о гибели туристов в отношении гида новосибирской туристической фирмы ООО "Экстрим тайм" Ивана Алабугина, участвовавших в восхождении на вулкан Ключевская Сопка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Усть-Камчатский районный суд Камчатского края для рассмотрения по существу.По версии следствия, директор турфирмы Андрей Степанов, зная о закрытии для посещения и запрете проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, разместил рекламу об организации восхождения.С марта по август прошлого года десять граждан из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев заключили с турфирмой договор и перечислили за оказание услуг в общей сложности около миллиона рублей.В июне 2022 года Степанов привлек Ивана Алабугина и Андрея Мищенко к сопровождению группы на вулкан Ключевская сопка. Во время похода двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении Алабугина спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь.Мищенко и восемь туристов продолжили подъем в единой связке до высоты 4,4 тысячи метров, которую преодолеть не смогли и решили вернуться. По пути назад они сорвались с ледового склона. В результате один человек погиб от травм, а семь туристов и проводник скончались от переохлаждения. Алабугина и двух туристов, ожидавших завершения тура в базовом лагере, эвакуировали.В отношении Мищенко производство прекращено в связи со смертью. Степанов вину признал, материалы дела находятся в суде.

https://ria.ru/20230809/kazakhstan-1889082618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, камчатка, камчатский край, вулканы