https://ria.ru/20230809/it-1889127027.html

Эксперт предсказал возможную реакцию IT-сообщества на уход Trello из России

Эксперт предсказал возможную реакцию IT-сообщества на уход Trello из России - РИА Новости, 09.08.2023

Эксперт предсказал возможную реакцию IT-сообщества на уход Trello из России

Мировое IT-сообщество может плохо отреагировать, если Atlassian – разработчик систем управления проектами Trello и Jira – "жестко" уйдет из РФ, отключив все... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:18

2023-08-09T17:18

2023-08-09T17:19

технологии

россия

владимир зыков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742059432_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_63149c99da0e820c01a0c7cd1a456b19.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мировое IT-сообщество может плохо отреагировать, если Atlassian – разработчик систем управления проектами Trello и Jira – "жестко" уйдет из РФ, отключив все российские аккаунты, это может подорвать доверие к компании, таким мнением с РИА Новости поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщение из рассылки для пользователей написала, что австралийский разработчик программного обеспечения Atlassian начнет отключать от своих сервисов российские и белорусские учетные записи. Отмечается, что аккаунты будут отключены от сервисов компании в течение 30 дней после получения уведомления. CRM-системы Trello и Jira пользуются популярностью в России, сообщил Зыков - в частности, их использует маркетинговое и IT-сообщество для того, чтобы ставить задачи по продукту и отслеживать их выполнение. "Надо будет посмотреть, как эти системы откажутся от России - это первое, и второе - если они прям очень жестко это сделают, то, конечно, мировое IT-сообщество, на мой взгляд, очень косо посмотрит на эти программы, и в целом доверие к этим системам может быть подорвано. Потому что это означает, что в случае чего компании могут проект заблокировать, а значит доверие к ним минимально, ну то есть он будет падать, авторитет этих систем", - сказал Зыков. Он отметил, что несмотря на разобщенность IT-сообщества, многие разработчики плотно контактируют друг с другом - а российские специалисты работают и в других странах мира. "Мировое сообщество смотрит на то, что происходит в России, мотают себе на ус, понимают, кто может в случае чего подкинуть такую бомбу замедленного действия", - считает эксперт. Пока не совсем ясно, как сервисы будут "вычислять" и удалять российских пользователей - по локации, электронной почте или другим способом. "Когда мы смотрим на другие сервисы, то другие сервисы в целом работают, если их установить и ими пользоваться с VPN, например. Здесь может быть аналогичная ситуация. Некоторые сервисы в целом перестали принимать оплату из России и считают, что на этом их работа с Россией закончена, но те, у кого есть возможность оплачивать иностранными картами, они работать продолжат", - добавил Зыков. Что касается российских аналогов, то эксперт отмечает, что пока сложно найти похожие сервисы, тем более полностью бесплатные. Однако он назвал доступные для россиян аналоги: "Если мы говорим про сервисы системно-продажных проектов, то здесь можно назвать Asana, Pyrus, Wrike, YouGile. У "Битрикса24" есть классный сервис, неплохая система. Есть еще система, которая называется ClickUp. Есть еще такие небольшие, как Work Section и Todoist. В целом эти системы неплохие, имеют бесплатные возможности и их можно использовать вместо Jira".

https://ria.ru/20230601/it-1875537930.html

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир зыков