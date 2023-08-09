https://ria.ru/20230809/iphone-1888972271.html
СМИ: Apple переместит кнопку завершения вызова для iPhone
СМИ: Apple переместит кнопку завершения вызова для iPhone - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: Apple переместит кнопку завершения вызова для iPhone
Американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T05:20
2023-08-09T05:20
2023-08-09T05:20
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технологии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол смартфона, сообщает телеканал CNBC. "В бета-версиях iOS 17 Apple переместила кнопку "Завершить вызов". Теперь она перемещена в нижний правый угол вместо нахождения в нижней трети экрана по центру", - говорится в сообщении. В iOS 17 в центре в нижней части экрана будет кнопка переключения звонка на FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами. В сообщении CNBC отмечается, что некоторые пользователи уже заявили в социальных сетях, что может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новому расположению кнопок.
https://ria.ru/20230725/iphone-1886128810.html
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в мире, apple, технологии
В мире, Apple, Технологии
СМИ: Apple переместит кнопку завершения вызова для iPhone
CNBC: Apple в новой версии iOS для iPhone переместит кнопку завершения вызова