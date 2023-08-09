Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Apple переместит кнопку завершения вызова для iPhone - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/iphone-1888972271.html
СМИ: Apple переместит кнопку завершения вызова для iPhone
СМИ: Apple переместит кнопку завершения вызова для iPhone - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: Apple переместит кнопку завершения вызова для iPhone
Американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T05:20
2023-08-09T05:20
в мире
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815328259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66b56f77c53fc12438d2c188918c1146.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол смартфона, сообщает телеканал CNBC. "В бета-версиях iOS 17 Apple переместила кнопку "Завершить вызов". Теперь она перемещена в нижний правый угол вместо нахождения в нижней трети экрана по центру", - говорится в сообщении. В iOS 17 в центре в нижней части экрана будет кнопка переключения звонка на FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами. В сообщении CNBC отмечается, что некоторые пользователи уже заявили в социальных сетях, что может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новому расположению кнопок.
https://ria.ru/20230725/iphone-1886128810.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815328259_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_c2f7c0f8024534a7dc75f9eb9318ba52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, apple, технологии
В мире, Apple, Технологии
СМИ: Apple переместит кнопку завершения вызова для iPhone

CNBC: Apple в новой версии iOS для iPhone переместит кнопку завершения вызова

© AP Photo / Jeff ChiuiPhone 14
iPhone 14 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
iPhone 14. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол смартфона, сообщает телеканал CNBC.
«
"В бета-версиях iOS 17 Apple переместила кнопку "Завершить вызов". Теперь она перемещена в нижний правый угол вместо нахождения в нижней трети экрана по центру", - говорится в сообщении.
В iOS 17 в центре в нижней части экрана будет кнопка переключения звонка на FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами.
В сообщении CNBC отмечается, что некоторые пользователи уже заявили в социальных сетях, что может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новому расположению кнопок.
Покупатель держит в руках телефон компании Apple - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях
25 июля, 12:14
 
В миреAppleТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала