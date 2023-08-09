https://ria.ru/20230809/gosuslugi-1888973285.html
Роскомнадзор дал совет по защите аккаунта на "Госуслугах"
Роскомнадзор дал совет по защите аккаунта на "Госуслугах" - РИА Новости, 09.08.2023
Роскомнадзор дал совет по защите аккаунта на "Госуслугах"
Кража аккаунта гражданина на "Госуслугах" возможна, например, путем простого подбора пароля, поэтому лучше всего ставить дополнительную защиту своего профиля -... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T05:46
2023-08-09T05:46
2023-08-09T05:46
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кража аккаунта гражданина на "Госуслугах" возможна, например, путем простого подбора пароля, поэтому лучше всего ставить дополнительную защиту своего профиля - двухфакторную, когда для входа требуется подтверждение через телефон или почту, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. "Для совершения таких операций (мошеннических - ред.) достаточно ввести логин, пароль, поэтому мы рекомендуем, пока ничего не произошло, включить второй фактор аутентификации на "Госуслугах", чтобы, помимо логина и пароля, нужно было подтверждение из смс или электронной почты. Завладеть двумя ключами гораздо сложнее", - рассказал Вагнер. Кроме того, он посоветовал, "периодически проверять бюро кредитных историй - это можно сделать через те же "Госуслуги": нет ли у вас займов, о которых вы не в курсе, пока к вам не пришли судебные приставы". "Еще можно посмотреть на сайте ФНС, какие счета у вас открыты, иногда это тоже является признаком того, что от вашего имени кто-то действует", - добавил замглавы ведомства. Он объяснил, что сами персональные данные как конечная цель действия злоумышленников нужны редко. "В большинстве случаев жалуются на то, что принято называть мошенничеством. То есть человек на какой-то уже терминальной стадии понял, что что-то пошло не так - на него оформили кредит, набрали займов, оформили какие-то документы, заключили сделки. И разобраться самостоятельно уже не получится. Почти половина обращений в центр (Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде - ред.) как раз связаны с подобными неправомерными действиями", - сказал Вагнер.
https://ria.ru/20230803/gosuslugi-1887897746.html
https://ria.ru/20230728/povestki-1886986680.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Роскомнадзор дал совет по защите аккаунта на "Госуслугах"
Роскомнадзор посоветовал двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта на "Госуслугах"
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кража аккаунта гражданина на "Госуслугах" возможна, например, путем простого подбора пароля, поэтому лучше всего ставить дополнительную защиту своего профиля - двухфакторную, когда для входа требуется подтверждение через телефон или почту, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
"Для совершения таких операций (мошеннических - ред.) достаточно ввести логин, пароль, поэтому мы рекомендуем, пока ничего не произошло, включить второй фактор аутентификации на "Госуслугах", чтобы, помимо логина и пароля, нужно было подтверждение из смс или электронной почты. Завладеть двумя ключами гораздо сложнее", - рассказал Вагнер.
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Кроме того, он посоветовал, "периодически проверять бюро кредитных историй - это можно сделать через те же "Госуслуги": нет ли у вас займов, о которых вы не в курсе, пока к вам не пришли судебные приставы".
"Еще можно посмотреть на сайте ФНС
, какие счета у вас открыты, иногда это тоже является признаком того, что от вашего имени кто-то действует", - добавил замглавы ведомства.
Он объяснил, что сами персональные данные как конечная цель действия злоумышленников нужны редко.
"В большинстве случаев жалуются на то, что принято называть мошенничеством. То есть человек на какой-то уже терминальной стадии понял, что что-то пошло не так - на него оформили кредит, набрали займов, оформили какие-то документы, заключили сделки. И разобраться самостоятельно уже не получится. Почти половина обращений в центр (Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде - ред.) как раз связаны с подобными неправомерными действиями", - сказал Вагнер.
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