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В Италии назвали города, которые Украина потеряет по вине НАТО - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 09.08.2023 (обновлено: 20:39 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/goroda-1889163107.html
В Италии назвали города, которые Украина потеряет по вине НАТО
В Италии назвали города, которые Украина потеряет по вине НАТО - РИА Новости, 09.08.2023
В Италии назвали города, которые Украина потеряет по вине НАТО
Стремление НАТО к экспансии на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу, написал обозреватель Алессандро Орсини в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:20
2023-08-09T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
сумы
алессандро орсини
владимир путин
нато
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стремление НАТО к экспансии на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу, написал обозреватель Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano."Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина", — пояснил он.По словам журналиста, сейчас в регионе нарушен баланс сил. Это произошло из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс и военных поставок ВСУ. В итоге России пришлось расширить зону проведения спецоперации для обеспечения своей безопасности, отметил Орсини.Действия Соединенных Штатов автор материала назвал циничными, поскольку "по вине Белого дома Украина может потерять контроль над несколькими городами". Речь идет о Харькове, Сумах, Николаеве и Одессе, резюмировал он.В конце июля Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но "если кто-то пожелает, Москва к этому готова". Попытки втянуть Украину в альянс создают угрозу международной безопасности, поэтому в Кремле не понимают мотивы западных стран, подчеркнул глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889148206.html
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889083342.html
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в мире, украина, харьков, сумы, алессандро орсини, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Сумы, Алессандро Орсини, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Николаев (Украина)
В Италии назвали города, которые Украина потеряет по вине НАТО

Fatto Quotidiano: Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стремление НАТО к экспансии на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу, написал обозреватель Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.
"Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина", — пояснил он.
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По словам журналиста, сейчас в регионе нарушен баланс сил. Это произошло из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс и военных поставок ВСУ. В итоге России пришлось расширить зону проведения спецоперации для обеспечения своей безопасности, отметил Орсини.
Действия Соединенных Штатов автор материала назвал циничными, поскольку "по вине Белого дома Украина может потерять контроль над несколькими городами". Речь идет о Харькове, Сумах, Николаеве и Одессе, резюмировал он.
В конце июля Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но "если кто-то пожелает, Москва к этому готова". Попытки втянуть Украину в альянс создают угрозу международной безопасности, поэтому в Кремле не понимают мотивы западных стран, подчеркнул глава государства.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковСумыАлессандро ОрсиниВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныНиколаев (Украина)
 
 
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