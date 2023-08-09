https://ria.ru/20230809/goroda-1889163107.html

В Италии назвали города, которые Украина потеряет по вине НАТО

В Италии назвали города, которые Украина потеряет по вине НАТО - РИА Новости, 09.08.2023

В Италии назвали города, которые Украина потеряет по вине НАТО

Стремление НАТО к экспансии на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу, написал обозреватель Алессандро Орсини в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T20:20

2023-08-09T20:20

2023-08-09T20:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стремление НАТО к экспансии на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу, написал обозреватель Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano."Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина", — пояснил он.По словам журналиста, сейчас в регионе нарушен баланс сил. Это произошло из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс и военных поставок ВСУ. В итоге России пришлось расширить зону проведения спецоперации для обеспечения своей безопасности, отметил Орсини.Действия Соединенных Штатов автор материала назвал циничными, поскольку "по вине Белого дома Украина может потерять контроль над несколькими городами". Речь идет о Харькове, Сумах, Николаеве и Одессе, резюмировал он.В конце июля Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но "если кто-то пожелает, Москва к этому готова". Попытки втянуть Украину в альянс создают угрозу международной безопасности, поэтому в Кремле не понимают мотивы западных стран, подчеркнул глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889148206.html

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889083342.html

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