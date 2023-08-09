https://ria.ru/20230809/gonka-1889028706.html

Эксперт объяснил, зачем НАСА создает миф о лунной гонке с Китаем

Эксперт объяснил, зачем НАСА создает миф о лунной гонке с Китаем - РИА Новости, 09.08.2023

Эксперт объяснил, зачем НАСА создает миф о лунной гонке с Китаем

НАСА создает миф о новой лунной гонке и угрозе со стороны Китая, чтобы обосновать колоссальные расходы бюджета на возобновление пилотируемых полетов на Луну,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:12

2023-08-09T12:12

2023-08-09T12:12

наука

луна

китай

сша

андрей ионин

билл нельсон

владимир сурдин

роскосмос

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. НАСА создает миф о новой лунной гонке и угрозе со стороны Китая, чтобы обосновать колоссальные расходы бюджета на возобновление пилотируемых полетов на Луну, заявил РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Ранее глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил, что Россия не может совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, в которые способны США и Китай, а значит в новой космической гонке участвуют лишь Вашингтон и Пекин. "Я считаю, во-первых, что никакой лунной гонки нет. Это миф, созданный специально в США, чтобы обосновать государственные расходы, потому что они колоссальные", - сказал Ионин. Он назвал заявление главы НАСА "абсолютно политическим". "Не надо искать никакого технологического подтекста, это просто прямое следствие из американских стратегических документов, где сказано, кто является основным врагом, конкурентом США на ближайшие десятилетия – это Китай", - пояснил эксперт. По его словам, США чаще всего заявляют об угрозе Китая, России или какой-либо еще страны, чтобы обосновать бюджет. "Людям нужны деньги. "Угроза Китая" работает максимально эффективно, а пилотируемые программы самые затратные, поэтому надо так говорить", - добавил Ионин. Ранее астроном Владимир Сурдин в беседе с РИА Новости выразил другое мнение. Он считает, что новая космическая гонка действительно началась из-за стремления ряда стран, включая Россию, догнать Китай в исследованиях естественного спутника Земли. Он также отметил, что на обратной стороне Луны можно исследовать Вселенную без радиопомех, а на ее Южном полюсе обнаружена вода, которую в будущем можно использовать для космонавтов, техники и изготовления ракетного топлива. НАСА сравнивает программу "Артемида" по своему значению с миссиями "Аполлон", апогеем которых стала высадка астронавтов на Луне в 1969 году. "Артемида-1" должна стать подготовкой к возобновлению пилотируемых полетов, первый из которых - "Артемида-2" - намечен на 2024 год. Возвращение экипажа на Луну планируется пока на 2025 год в рамках миссии "Артемида-3". В августе "Роскосмос" планирует запустить первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию "Луна-25". Она должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны (вблизи параллели 70 градусов южной широты).

https://ria.ru/20230808/gonka-1888959544.html

https://ria.ru/20230807/luna-1888535719.html

https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html

луна

китай

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луна, китай, сша, андрей ионин, билл нельсон, владимир сурдин, роскосмос, наса