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В ФБР подтвердили гибель мужчины после его угроз Байдену
В ФБР подтвердили гибель мужчины после его угроз Байдену - РИА Новости, 09.08.2023
В ФБР подтвердили гибель мужчины после его угроз Байдену
В Федеральном бюро расследований (ФБР) США подтвердили РИА Новости гибель мужчины после того, как агенты спецслужбы пришли к нему домой с ордерами на обыск и... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T23:54
2023-08-09T23:54
2023-08-09T23:54
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. В Федеральном бюро расследований (ФБР) США подтвердили РИА Новости гибель мужчины после того, как агенты спецслужбы пришли к нему домой с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны Джо Байдена и других представителей органов власти. "ФБР изучает агента, вовлеченного в стрельбу, которая случилась около 6.15 утра в среду, 9 августа, в Прово, Юта. Инцидент начался, когда специальные агенты пытались произвести арест и обыск по ордерам в месте проживания. Субъект мертв", - сообщили в спецслужбе. В прокуратуре Юты в ответ на запрос РИА Новости был получен документ от прокурора округа, согласно которому погибшим оказался Крейг Робертсон, публиковавший в интернете многочисленные угрозы в адрес американского президента, вице-президента Камалы Харрис, генпрокурора Меррика Гарланда, прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга, прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Ранее в среду местный телеканал KSL сообщил, что агенты ФБР застрелили мужчину в американском городе Прово в штате Юта, придя к нему домой с обыском. Представитель спецслужбы добавил, что ФБР "серьезно" относится ко всем случаям с участием своих агентов. Инцидент, как уточняется, находится на рассмотрении внутренней инспекции бюро.
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в мире, юта, нью-йорк (город), камала харрис, сша, джо байден, фбр
В мире, Юта, Нью-Йорк (город), Камала Харрис, США, Джо Байден, ФБР
В ФБР подтвердили гибель мужчины после его угроз Байдену
В ФБР подтвердили гибель мужчины в США после его угроз Байдену