https://ria.ru/20230809/gaz-1889073922.html

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.08.2023

Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров

Цена на поставки газа по фьючерсным контрактам превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:19

2023-08-09T14:19

2023-08-09T17:30

экономика

европа

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814020409_0:0:2543:1431_1920x0_80_0_0_1790982e8795e083e1ab4fbfa3768583.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Цена на поставки газа по фьючерсным контрактам превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.В течение дня котировки контрактов на поставку в сентябре по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) выросли с 357,5 доллара на момент открытия торгов до 403 долларов по состоянию на 13:38 мск. Рост составил более 14 процентов.Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230805/rynok-1888309930.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ