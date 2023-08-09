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Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.08.2023
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14:19 09.08.2023 (обновлено: 17:30 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/gaz-1889073922.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.08.2023
Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров
Цена на поставки газа по фьючерсным контрактам превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:19
2023-08-09T17:30
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Цена на поставки газа по фьючерсным контрактам превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.В течение дня котировки контрактов на поставку в сентябре по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) выросли с 357,5 доллара на момент открытия торгов до 403 долларов по состоянию на 13:38 мск. Рост составил более 14 процентов.Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.
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экономика, европа, природный газ
Экономика, Европа, Природный газ
Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров

ICE: цены на газ в Европе выросли на 14 процентов и превысили 400 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник газового хаба в Европе
Сотрудник газового хаба в Европе - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник газового хаба в Европе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Цена на поставки газа по фьючерсным контрактам превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В течение дня котировки контрактов на поставку в сентябре по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) выросли с 357,5 доллара на момент открытия торгов до 403 долларов по состоянию на 13:38 мск. Рост составил более 14 процентов.
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.
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ЭкономикаЕвропаПриродный газ
 
 
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