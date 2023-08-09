https://ria.ru/20230809/gaz-1889073922.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.08.2023
Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров
Цена на поставки газа по фьючерсным контрактам превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:19
2023-08-09T14:19
2023-08-09T17:30
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Цена на поставки газа по фьючерсным контрактам превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.В течение дня котировки контрактов на поставку в сентябре по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) выросли с 357,5 доллара на момент открытия торгов до 403 долларов по состоянию на 13:38 мск. Рост составил более 14 процентов.Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20230805/rynok-1888309930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, природный газ
Экономика, Европа, Природный газ
Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров
ICE: цены на газ в Европе выросли на 14 процентов и превысили 400 долларов за тысячу кубов