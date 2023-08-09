https://ria.ru/20230809/garantii-1888964994.html

В ЕС отказались предоставить Украине гарантии безопасности

В ЕС отказались предоставить Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 09.08.2023

В ЕС отказались предоставить Украине гарантии безопасности

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснил, что Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности, так как не является... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T01:22

2023-08-09T01:22

2023-08-09T01:35

в мире

украина

сша

владимир зеленский

андрей ермак

дмитрий песков

евросоюз

нато

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснил, что Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности, так как не является организацией по ее обеспечению."Евросоюз поддерживает Украину в нескольких областях, но вопрос гарантий безопасности не для Евросоюза. Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности – это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации", - сказал он в ходе брифинга, который транслировался на сайте ЕК."Философия формулы мира"Ранее во вторник офис Владимира Зеленского опубликовал документ под названием "Философия украинской формулы мира", разъясняющий каждый из 10 пунктов "формулы мира" Зеленского по урегулированию на Украине.Согласно документу, в частности, одним из важных пунктов является радиационная и ядерная безопасности Украины, в обеспечении которой "ведущую роль играет" МАГАТЭ. Что касается продовольственной безопасности, то она возможна лишь за счет беспрепятственного экспорта украинской агропродукции через порты Черного моря и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов по вывозу зерна в Европу.Кроме того, план предусматривает мероприятия по восстановлению энергетической инфраструктуры, в том числе организовать "постоянную охрану международного мониторинга безопасности объектов энергосектора Украины".Консультации по гарантиям безопасностиКонсультации по гарантиям безопасности для Украины со странами-подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе–сентябре, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Мы также договорились со всеми странами, которые являются подписантами декларации в Вильнюсе и которые присоединились к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые договоры могут появиться уже до конца текущего года", - сказал он."Негативные последствия"Владимир Зеленский ранее сообщал о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.Как заявили в Кремле, проводимая политика США в отношении Украины идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности, фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины, в данном случае - в ущерб безопасности нашей страны". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230731/garantii-1887473463.html

https://ria.ru/20230713/ukraina-1884065229.html

https://ria.ru/20230713/g7-1883900789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, сша, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий песков, евросоюз, нато, еврокомиссия