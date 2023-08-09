https://ria.ru/20230809/galyaviev-1889016401.html

Источник: Галявиев будет отбывать наказание в "Черном дельфине"

Источник: Галявиев будет отбывать наказание в "Черном дельфине" - РИА Новости, 09.08.2023

Источник: Галявиев будет отбывать наказание в "Черном дельфине"

Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии, отправят в колонию № 6 ("Черный дельфин") в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:31

2023-08-09T11:31

2023-08-09T16:18

происшествия

россия

оренбургская область

ильназ галявиев

республика татарстан (татарстан)

стрельба в школе в казани

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КАЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии, отправят в колонию № 6 ("Черный дельфин") в Оренбургской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Татарстана. "По нашей информации, Галявиев будет отбывать наказание в колонии "Черный дельфин", — сказал собеседник агентства. В региональном управлении ФСИН уточнили, что сейчас Галявиев находится в одном из местных учреждений. Информации о сроках и месте его этапирования пока нет.Колонию особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Соль-Илецке называют самой страшной тюрьмой России.Одиннадцатого мая 2021 года Галявиев, которому тогда было 19 лет, устроил стрельбу и взрыв в казанской гимназии № 175, где раньше учился. Погибли семь учеников и две учительницы, еще 24 человека пострадали, из них 20 детей.В апреле Верховный суд Республики Татарстан приговорил Галявиева к пожизненному заключению и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда — на 22 миллиона рублей (всего были заявлены иски на более чем 120 миллионов). Седьмого августа Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде утвердил этот приговор. Галявиев, которого задержали на месте, полностью признал вину. Следствие и суд пришли к выводу, что молодой человек стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", о которых узнал из интернета, и копировал их поведение при нападении. Экспертиза признала его вменяемым.

https://ria.ru/20230410/galyaviev-1864246231.html

https://ria.ru/20230627/bekmansurov-1880700598.html

россия

оренбургская область

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, оренбургская область, ильназ галявиев, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани