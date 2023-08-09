Источник: Галявиев будет отбывать наказание в "Черном дельфине"
Пожизненно осужденного казанского стрелка Галявиева этапируют в колонию "Черный дельфин"
© Фото : Людмила ИвановаФонтан "Черный дельфин" перед административным зданием колонии ИК-6 УФСИН России в городе Соль-Илецк Оренбургской области
Фонтан "Черный дельфин" перед административным зданием колонии ИК-6 УФСИН России в городе Соль-Илецк Оренбургской области. Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии, отправят в колонию № 6 ("Черный дельфин") в Оренбургской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Татарстана.
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"По нашей информации, Галявиев будет отбывать наказание в колонии "Черный дельфин", — сказал собеседник агентства.
В региональном управлении ФСИН уточнили, что сейчас Галявиев находится в одном из местных учреждений. Информации о сроках и месте его этапирования пока нет.
Колонию особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Соль-Илецке называют самой страшной тюрьмой России.
Одиннадцатого мая 2021 года Галявиев, которому тогда было 19 лет, устроил стрельбу и взрыв в казанской гимназии № 175, где раньше учился. Погибли семь учеников и две учительницы, еще 24 человека пострадали, из них 20 детей.
В апреле Верховный суд Республики Татарстан приговорил Галявиева к пожизненному заключению и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда — на 22 миллиона рублей (всего были заявлены иски на более чем 120 миллионов). Седьмого августа Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде утвердил этот приговор.
Галявиев, которого задержали на месте, полностью признал вину. Следствие и суд пришли к выводу, что молодой человек стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", о которых узнал из интернета, и копировал их поведение при нападении. Экспертиза признала его вменяемым.