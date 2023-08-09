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КНР и Россия направили Японии техопросники по сбросу воды с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 09.08.2023
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10:39 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/fukusima-1888998589.html
КНР и Россия направили Японии техопросники по сбросу воды с "Фукусимы-1"
КНР и Россия направили Японии техопросники по сбросу воды с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 09.08.2023
КНР и Россия направили Японии техопросники по сбросу воды с "Фукусимы-1"
Китай и Россия направили Японии технические опросники, которые ставят под сомнение план сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", заявил в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:39
2023-08-09T10:39
в мире
япония
китай
россия
хирокадзу мацуно
фумио кисида
фукусима-1
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай и Россия направили Японии технические опросники, которые ставят под сомнение план сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", заявил в среду МИД КНР. Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявлял на пресс-конференции, что правительство Японии не меняло планов по сбросу низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", намеченного "в районе лета" этого года. "Китай с самого начала выражал Японии свою озабоченность (по поводу сброса воды - ред.), основанную на науке и фактах. Китай проводит обмены с Японией по двусторонним и многосторонним каналам и неоднократно передавал точку зрения и озабоченности профессиональных ведомств. Китай и Россия, полагаясь на передовую международную практику в области науки и техники, а также ядерной безопасности, направили Японии три совместных опросника по техническим проблемам, поставив под сомнение план сброса (радиоактивной воды - ред.) в море", - говорится в заявлении МИД. Японские СМИ также отмечали, что премьер-министр страны Фумио Кисида намерен принять решение по времени сброса воды с АЭС "Фукусима-1" по окончании своего визита в США, где 18 августа пройдет его встреча с американским и южнокорейским президентами. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1888991632.html
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в мире, япония, китай, россия, хирокадзу мацуно, фумио кисида, фукусима-1
В мире, Япония, Китай, Россия, Хирокадзу Мацуно, Фумио Кисида, Фукусима-1
КНР и Россия направили Японии техопросники по сбросу воды с "Фукусимы-1"

КНР и Россия направили Японии опросники с сомнениями по плану сброса воды с "Фукусимы-1"

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай и Россия направили Японии технические опросники, которые ставят под сомнение план сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", заявил в среду МИД КНР.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявлял на пресс-конференции, что правительство Японии не меняло планов по сбросу низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", намеченного "в районе лета" этого года.
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"Китай с самого начала выражал Японии свою озабоченность (по поводу сброса воды - ред.), основанную на науке и фактах. Китай проводит обмены с Японией по двусторонним и многосторонним каналам и неоднократно передавал точку зрения и озабоченности профессиональных ведомств. Китай и Россия, полагаясь на передовую международную практику в области науки и техники, а также ядерной безопасности, направили Японии три совместных опросника по техническим проблемам, поставив под сомнение план сброса (радиоактивной воды - ред.) в море", - говорится в заявлении МИД.
Японские СМИ также отмечали, что премьер-министр страны Фумио Кисида намерен принять решение по времени сброса воды с АЭС "Фукусима-1" по окончании своего визита в США, где 18 августа пройдет его встреча с американским и южнокорейским президентами.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.
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