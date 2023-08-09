https://ria.ru/20230809/finlyandiya-1888975892.html

Фестиваль в Финляндии разорвал отношения с Heineken из-за работы в России

Фестиваль в Финляндии разорвал отношения с Heineken из-за работы в России - РИА Новости, 09.08.2023

Фестиваль в Финляндии разорвал отношения с Heineken из-за работы в России

Музыкальный фестиваль Flow, который намечен на август в финской столице, заявил о прекращении сотрудничества с брендом пива Heineken Silver ввиду продолжения... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T06:45

2023-08-09T06:45

2023-08-09T06:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг – РИА Новости. Музыкальный фестиваль Flow, который намечен на август в финской столице, заявил о прекращении сотрудничества с брендом пива Heineken Silver ввиду продолжения работы компании Heineken в России, сообщают организаторы мероприятия. "Flow Festival принял решение прекратить сотрудничество с брендом Heineken Silver в связи с деятельностью Heineken в России", - говорится в сообщении. На фестивале пиво Heineken Silver будет заменено другими продуктами крупного финского дистрибьютера слабоалкогольных и безалкогольных напитков Hartwall, уточняют организаторы.

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россия, финляндия, heineken , в мире