https://ria.ru/20230809/filippiny-1888970325.html
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 09.08.2023
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у филиппинского острова Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T04:23
2023-08-09T04:23
2023-08-09T04:23
в мире
филиппины
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у филиппинского острова Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 00.57 по времени UTC (03.57 мск), эпицентр располагался в 59 километрах к юго-востоку от филиппинского города Мати. Очаг залегал на глубине 72 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230809/sakhalin-1888965944.html
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в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Филиппины, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
EMSC: у филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,6