https://ria.ru/20230809/filippiny-1888970325.html

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 09.08.2023

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у филиппинского острова Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T04:23

2023-08-09T04:23

2023-08-09T04:23

в мире

филиппины

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у филиппинского острова Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 00.57 по времени UTC (03.57 мск), эпицентр располагался в 59 километрах к юго-востоку от филиппинского города Мати. Очаг залегал на глубине 72 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230809/sakhalin-1888965944.html

филиппины

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в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)