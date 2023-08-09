https://ria.ru/20230809/farsh-1888974804.html

Роскачество нашло бактерии в курином фарше, продающемся в России

Роскачество нашло бактерии в курином фарше, продающемся в России - РИА Новости, 09.08.2023

Роскачество нашло бактерии в курином фарше, продающемся в России

Сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, были найдены в фарше, который продается в России, при этом только две торговые марки из всех РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T06:20

2023-08-09T06:20

2023-08-09T06:20

россия

роскачество

вкусвилл

азбука вкуса

общество

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, были найдены в фарше, который продается в России, при этом только две торговые марки из всех исследуемых были признанны высококачественными, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Уточняется, что было исследовано 18 торговых марок (ТМ) куриного фарша из десяти субъектов страны. Продукцию проверяли по 86 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки. Данная категория была выбрана для исследования в том числе ввиду наличия системных проблем в категории и множества потребительских запросов. "В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести. На российский "Знак качества" могут претендовать только две торговые марки", - заявили в организации. Таким образом, только продукция марок "Петелинка" и "Мясницкий ряд" признана высококачественной. По микробиологическим показателям не соответствуют нормам 11 из 18 исследованных позиций. Так, в торговых марках "Азбука вкуса", "Рококо", SPAR, "Перекресток", "Мясновъ", "Чернышихинское мясо" и "Ярославский бройлер" были выявлены превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, у "Троекурово", "Каждый день" и "Чернышихинское мясо" - обнаружены бактерии группы кишечных палочек; При этом у марок "Своя", "ВкусВилл", "Чернышихинское мясо" и "Ярославский бройлер" нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а у "Троекурово" и "Перекресток" - листерии. "В продукции "Мираторга" Роскачеством выявлена незаявленная на маркировке клетчатка, что не соответствует ТР ТС 021/2011. В продукции еще трех торговых марок также была выявлена клетчатка, но в этих случаях о ней заявил производитель. Еще один производитель указал вес продукции 500 граммов, хотя по факту вес составлял 478,6 грамма", - добавили в Роскачестве. В организации также рассказали, что бизнес был уведомлен о полученных результатах и начал корректирующие мероприятия. Так, изготовитель ТМ "Своя" ввел программу мероприятий по предотвращению развития патогенных микроорганизмов, а производитель ТМ "Вкусвилл" и "Ярославский бройлер" инициировали дополнительную масштабную проверку. "Чернышихинское мясо" и "Мясницкий ряд" также инициировали дополнительные проверки и корректирующие мероприятия, а изготовитель фарша "Каждый день" пообещал провести санитарный день с усиленной дезинфекцией, внеплановые отбор смывов и обучение персонала. "Торговая сеть SPAR, реагируя на обращения Роскачества, сообщила об утилизации партии ТМ SPAR и "Чернышихинское мясо" и о проведении дополнительных лабораторных испытаний с поставщиком. Торговая сеть "Ашан" инициировала мониторинг всего ассортимента полуфабрикатов из мяса птицы торговых марок "Своя" и "Каждый день", - заключили там.

https://ria.ru/20230808/vino-1888767276.html

https://ria.ru/20230803/roskachestvo-1887895053.html

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россия, роскачество, вкусвилл, азбука вкуса, общество